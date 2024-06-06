鳳凰城去年645人熱死 今採「冰袋法」急救中暑者

「冷水沉浸法」去暑效力很強，跑馬拉松的人和軍方常用。圖為鳳凰城消防隊長普拉托3日在示範如何把冰塊放急救袋的假人身上救人。(美聯社)

全國最熱的城市鳳凰城官民謹記去年馬瑞科帕郡(Maricopa County)645人死於熱浪 的教訓，在今年第一波熱浪來襲之際，消防急救隊決定採取「冰袋」急救法，將中暑送醫患者置於冰袋加速降溫，藉以提升存活率。

鳳凰城消防隊長普拉托(John Prato)說，這種方法稱作「冷水沉浸法」(cold water immersion)，跑馬拉松的人和軍方常用。本周他在Valleywise健康醫學中心急救部外，示範如何將冰塊放進裝有假人的藍色急救袋，他說這個做法能讓中暑的人體溫急速下降。

他說，急救隊員上周就用這方法，把一名狀況危急的患者，在還沒送抵急診室之前就救活了過來，「提升患者的存活率--這是我們的目標。」

如今，鳳凰城每一輛救護車上都備有冰塊和人體大小的「保冷袋」，作為中暑急救的標準配備。鳳凰城也首度營運兩處24小時開放的涼爽中心，增強今年的抗熱能力。

加州 西南到亞利桑那中部的急救隊員，已著手應對國家氣象局預報的2024年熱浪--預期將是去年9月以來最熱的天氣。

氣象局已針對內華達南部到亞利桑那州發布熱浪警報，說5日早晨到7日傍晚，拉斯維加斯和鳳凰城等地的氣溫，可能達到110℉(43.3℃)，周末之前，這陣早於往年的熱浪將往北擴散，直抵西北部太平洋沿岸地區。

鳳凰城所屬的馬瑞科帕郡官員今年初獲悉，郡內去年多達645人死於中暑，其中多數是鳳凰城的居民。他們得知最終統計後，驚駭不已。去年最嚴重時，當地連續31天高溫 超過110℉，這段期間奪走400多條人命。

Valleywise醫學中心急救部主任帕格斯利(Paul Pugsley)說，過去三年，嚴重中暑的案例急遽增加，其中約40%不幸喪生。他認為，在病患送抵急診室之前，就把體溫降下來，會增加活命的機會。 「冷水沉浸法」去暑效力很強，跑馬拉松的人和軍方常用。圖為鳳凰城消防隊長普拉托3日在示範如何把冰塊放急救袋來救人。(美聯社)

來源：News 4 Tucson KVOA-TV