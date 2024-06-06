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灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

今夏恐熱破紀錄 電費月均719元新高 6到9月估計將增7.9%

記者顏伶如／綜合報導
今夏高溫估計將破紀錄，家庭用電開銷也將飆漲。圖為在中西部的密蘇里州已感受到高溫天氣。(美聯社)
今夏高溫估計將破紀錄，家庭用電開銷也將飆漲。圖為在中西部的密蘇里州已感受到高溫天氣。(美聯社)

今夏高溫估計將破紀錄，家庭用電開銷也將飆漲。全國能源協助指導協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)以及能源、貧困與氣候中心(Center for Energy, Poverty and Climate)表示，電費開支從6月到9月估計將增加7.9%，來到719元的新高點，相較之下，去年同期每個月電費開銷平均為661元。

全國能源協助指導協會執行主任沃爾夫(Mark Wolfe)表示，電費開銷變重，低收入家庭首當其衝。他表示，由於負擔不起冷氣，電價開銷增加、政府補助變少，極度高溫的危險將讓低收入家庭風險增加，

電費上漲原因很多，但今夏最主要因素來自天氣。極度高溫將讓民眾更依賴冷氣，家庭與商業使用的電費開銷都將增加。

美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)估計，2024年有61%機率，將超越去年夏天破紀錄的高溫紀錄。

氣象網站AccuWeather預估，從6月到8月之間，全國半數以上地區平均氣溫將比歷史上平均溫度至少高出2度。

德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安納州今夏電費平均約858元，比去年夏天增加1.8%，幅度堪稱全國最小。西維吉尼亞州、維吉尼亞州、北卡羅來納州、卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、德拉瓦州、馬里蘭州及華府特區，電費平均約792元，比去年夏天上漲7.4%。

肯塔基州、田納西州、密西西比州、阿拉巴馬州電費平均約774元，比去年夏天增加10.1%。佛蒙特州、新罕布夏州、緬因州、麻州、羅德島州及康乃狄克州平均電費760元，比去年夏天多出5.3%。

南部城市許西部幾州從5日開始到周末期間都有高溫特報，估計某些地區可能出現華氏110度以上高溫，地方政府紛紛設立讓民眾乘涼的避暑站。

受到高溫警報影響的民眾總計約2900萬人，從加州中部到內華達州、亞利桑納州都包括在內，以及德州南部部份地區。日間溫度可能比平均氣溫高出10度到25度。

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氣象預測內華達州今夏首波熱浪，已經來襲，炎熱不堪，連續高溫。圖為美式足球的拉斯維加斯突襲者隊員，4日賽前暖身就已滿頭大汗。(美聯社)

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