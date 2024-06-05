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轟拜登庇護禁令「與川普如出一轍」公民自由聯盟提告

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登政府大幅縮減無證客入境人數，顯示邊境問題已成總統大選的最重要焦點。（美聯社）
拜登政府大幅縮減無證客入境人數，顯示邊境問題已成總統大選的最重要焦點。（美聯社）

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union, ACLU)4日宣布，將就拜登政府同日頒布、有條件限制南部邊境庇護申請的措施，對政府提起訴訟。

ACLU在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上發文寫道：「拜登政府剛宣布一道行政命令，將嚴格限制人們尋求庇護的合法權利，讓數萬人面臨存亡威脅。」

ACLU首席政治和倡議官員迪爾德莉‧施菲林(Deirdre Schifeling)表示：「我們需要解決辦法來應對邊境挑戰，但政府的行政舉措恐怕會讓數千人身處險境。他們無法滿足邊境需求，也不會修復我們破碎的移民體制。」

ACLU形容，拜登「這項行動的做法，與前總統川普政府的庇護禁令如出一轍，我們將對簿公堂」。

ACLU律師蓋倫特(Lee Gelernt)告訴網路媒體Axios表示，「我們計畫提起訴訟，庇護禁令不合法，就像川普曾經嘗試、卻慘遭滑鐵盧一樣。」

白宮4日宣布行政命令，將在七天平均日額超過2500人的時候，暫時停止受理南部邊境的移民庇護申請，並在人數降至1500人之際，再次重新開放庇護申請。

國會山莊報報導，對於民權團體的法律挑戰，官員表示會準備好為這項措施辯護，強調政府有權實施這項政策；聯邦政府援引「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)第212(f)條款的總統權限，此條款賦予總統廣泛權力，可在國家利益「受損」的情況下，阻止部分移民入境。

一名資深政府官員表示，邊境和移民命令近年招致左派和右派組織訴訟，此次被告也在預料之中。

ACLU承諾提起告訴，反映拜登可能因他對邊境議題的新舉措，招致進步派人士的強烈反對。

批評者將拜登的新行政命令，與川普時代大幅限制移民入境的政策相比較，而民主黨當時譴責川普的庇護禁令「不人道」。

官員解釋，人道主義豁免和庇護限制只有在邊境人數激增時才會生效，凸顯拜登與川普做法的不同之處。

庇護 拜登 移民

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