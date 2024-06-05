20共和黨議員警告：中國無證客「非法越界」人數創新高

20名共和黨 聯邦眾議員聯名警告拜登 政府，指值此當前政府邊界執法減弱，中國無證客 跨越南方邊界數目空前未有，證實他們「最擔憂的恐懼」，拜登政府縱容敵國利用這項國安弱點；拜登總統4日頒布行政命令，限制來南方邊界申請庇護的移民數目，卻同時遭遇兩黨的批評。

福斯新聞網報導，共和黨眾議員們由古德(Bob Good)帶頭，特別指出「恐怖分子篩檢數據組」(TSDS)裡的個別分子，在美國邊界遭遇的數目大增，而中國無證客，大致是男性，非法越界數也創下紀錄，但無法解釋原因。

議員們表示，這些態勢發展證實他們最擔憂的恐懼，美國邊界弱化，執法故意放空，讓敵國得以利用這項國安弱點。

5月在南方邊界查獲的中國無證客逾3500人；自2021年以來，中國籍無證客人數劇增；2022會計年度達到1970人次，到2023會計年度已超過2萬4000人，當前會計年度目前已逾2萬4200人。

與此同時，列在TSDS的人，邊界巡邏隊迄今在入境口岸已碰到80人，相形下2022會計年度為98人、2023會計年度172人。

拜登4日表示，他跨越共和黨的阻撓，用身為總統可行使的行政權力來解決邊境問題，坦白講他較喜歡用兩黨立法來面對這項課題，原因在立法是唯一能修補現有移民體制破口的方式。

拜登頒發的行政命令，意味只要每日穿越邊界口岸的非美國公民數目，超越七天平均值的2500，多出來的人就要被遣返。因為七天平均值已高於門檻值，行政命令立即生效。

民調顯示，在11月總統選舉前，無證客對很多選民來說是頭號議題，拜登與民主黨別無選擇，原因在共和黨早在參院封殺兩黨立法。

共和黨駁斥行政命令只是門面之舉，好讓白宮可以跟選民有個說詞；共和黨準總統提名人川普指責行政命令「軟弱」、「病態」，頒行政命令一切只在作秀，拜登曉得再過三周，就得跟川普舉行辯論了。

民主黨進步派則悲嘆拜登使用跟前川普政府類似的戰術，威脅數百萬逃離自己國家暴力迫害的移民；美國公民自由聯盟(ACLU)很快表示，將上法院挑戰這項行政命令。