我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

亞利桑納州推新法 從墨國「非法入境」觸州法 11月納公投

記者顏伶如／綜合報導
一群無證移民在亞利桑納州邊境等待接駁。(路透)
一群無證移民在亞利桑納州邊境等待接駁。(路透)

共和黨力推之下，從墨西哥非法入境美國即構成觸犯亞利桑納州州法的立法草案，4日在亞州眾議會表決通過，納入今年11月公投。紐約時報分析，根據草案內容，亞利桑納州各地警察將有權逮捕、拘留無證客，州立法院法官則有權下令驅逐無證移民，員警與政府官員執行移民法規面臨挨告風險，法案當中也提供豁免條款做為保障。

共和黨籍亞利桑納州參議會多數黨領袖波瑞里(Sonny Borrelli)今年5月在議場發言時表示：「我們要做點什麼才是。」他說：「我們面臨入侵(invasion)。」

報導指出，民主黨籍州長霍布斯(Katie Hobbs)雖曾對提案表示反對，但面對共和黨直接訴諸選民的策略，卻無權阻擋公投成立。

紐約時報分析，如果選民11月投票通過公投，亞利桑納州原本對移民政策採取溫和路線的立場將出現改變。馬瑞波卡郡(Maricopa County)前任警長阿帕歐(Joe Arpaio)曾經雷厲風行大規模掃蕩並查緝無證移民，結果引發輿論強烈反彈，批評實施種族偵防(racial profiling)。阿帕歐2016年連任選舉失敗後，亞利桑納州移民政策便趨於溫和。

過去幾年，亞利桑納州選民通過的公投包括為沒有身分的學生提供州民學費(in-state tuition)收費標準。對移民政策採取強硬立場的阿帕歐及前總統川普，在亞州都遭遇選舉挫折。

然而，共和黨人士說，亞州選民受夠了數以千計無證客在邊境地帶紮營，現已準備就緒要迎接新一波查緝行動。共和黨人士也說，非法入境衍生的芬太尼(fentanyl)走私猖獗，導致藥物致死案件大增，也讓亞州民眾忍無可忍。

反對公投提案的倡議人士則說，草案對於加強邊境安全或避免外籍人士向美國尋求庇護都毫無助益，只會在拉丁裔民眾與移民社區當中再次製造恐慌與不安，如同前任共和黨籍州長布魯爾(Jan Brewer)將參議會第1070法案(S.B. 1070)簽署生效之後的狀況。

移民 亞利桑納州 共和黨

上一則

拜登收緊邊境 衝擊勞動市場 卻緩解供應鏈瓶頸

下一則

轟拜登庇護禁令「與川普如出一轍」公民自由聯盟提告

延伸閱讀

民調：川普喊大規模遣返無證移民 獲半數選民共鳴

民調：川普喊大規模遣返無證移民 獲半數選民共鳴
亞利桑納州推動立法：從墨西哥非法入境觸犯州法

亞利桑納州推動立法：從墨西哥非法入境觸犯州法
白正熩選25選區州眾議員 法拉盛辦餐會

白正熩選25選區州眾議員 法拉盛辦餐會
今夏首波熱浪這三天最高峰 鳳凰城、賭城氣溫可達118℉

今夏首波熱浪這三天最高峰 鳳凰城、賭城氣溫可達118℉

熱門新聞

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場