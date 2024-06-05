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拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了

編譯俞仲慈／綜合報導
拜登總統4日在白宮宣布簽署行政命令，只要美墨邊境官方入境處連續七天平均超過2500個庇護申請人數，就會暫停受理庇護申請。圖為紐約州長霍楚(後排左二)等州長應邀在白宮參加記者會。(美聯社)
拜登總統4日在白宮宣布簽署行政命令，只要美墨邊境官方入境處連續七天平均超過2500個庇護申請人數，就會暫停受理庇護申請。圖為紐約州長霍楚(後排左二)等州長應邀在白宮參加記者會。(美聯社)

拜登總統4日頒布任內最嚴格的庇護禁令，同時美墨大部分邊境在當天午夜關閉並驅離大批無證客出境，拜登強調此舉「別無選擇」，不過眾院議長強生則痛批拜登根本沒有關心邊境危機，只不過是作秀而已。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，拜登總統在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)等官員陪同下，舉行記者會宣布新移民政策：「今天我之所以在此，是要做國會共和黨人拒絕做的事，也就是採取必要措施，確保我國邊境安全。」並強調：「不採取合法途徑或是未經許可非法入境的移民，滯留美國的庇護申請將受限。」

拜登新移民政策規定，若連續七天平均每日入境口岸的非法移民湧入逾2500人次，立即關閉邊境，由於限制嚴格，拜登拉共和黨人為自己辯護：「老實說，我希望透過兩黨協商來解決問題，以僱用更多邊境人員、更多庇護官員，但是共和黨人讓我別無選擇。」

拜登頒布命令，若連續七天平均超過2500個庇護申請人數，超過的人數會被立即遣返，...
拜登頒布命令，若連續七天平均超過2500個庇護申請人數，超過的人數會被立即遣返，政府也可以馬上關閉邊界。（路透）

稱不會「妖魔化」移民

同時為消弭反對聲浪，拜登還強調自己與川普絕對不同：「我永遠不會把移民妖魔化，也永遠不會在邊境將兒童與家屬強制分離。」

不過眾院議長強生在例行記者會上痛批拜登早就應該有所作為，並指控新政策軟弱無力：「大家都知道，這只是為了妝點門面，如果拜登真的關心邊境問題，早就該這麼做了。」

報導指出，由於拜登移民新政策立即生效，換言之，自4日下午起抵達美國邊境的移民基本上無法入境申請庇護，並面臨隨時被驅逐的命運；根據匿名聯邦資深官員透露，依照新規定，大批移民可能在短短數小時內遭到強制驅離，遣返墨西哥或其祖國。

不過基於人道主義，對於沒有父母陪同過境的未成年人則有豁免，申請庇護另案處理；同時聯邦官員透露，只有連續14天人數在1500人以下，才會取消限制令，恢復正常邊境程序並增加庇護申請機會。

拜登總統4日宣布大幅限縮申請庇護的無證客人數，大部分美墨邊境即刻起關閉。圖為涉水...
拜登總統4日宣布大幅限縮申請庇護的無證客人數，大部分美墨邊境即刻起關閉。圖為涉水渡過美墨邊境格蘭德河的父子。（美聯社）

根據美墨兩國先前協議，墨西哥每月接收數以萬計來自古巴、海地、委內瑞拉與尼加拉瓜的無證移民，但拜登新移民規定實施後，尚未確認墨西哥當局是否願意擴大收容被驅離出境的非法移民。

來源：MSNBC

非法移民 拜登 庇護

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