印度大選 莫迪連任 但失國會過半席次

印度國會下議院選舉，印度總理莫迪領導的印度人民黨險勝，在543的席次裡贏得240席，未能單獨過半，必須合組執政聯盟。(美聯社)

印度 總理莫迪(Narendra Modi)4日宣布大選勝利，宣稱獲得選民託付要繼續推動施政，但莫迪領導的政黨選情艱困卻超出預期且流失國會席次，反對黨大力批評莫迪經濟表現不均，政治趨於兩極化。紐約時報分析，73歲的莫迪雖然任期「三連霸」，但百戰百勝的形象已經破功，未來必須仰賴聯盟夥伴相挺，但這些政黨並不認同莫迪的印度教民族主義政策。選舉結果趨於明朗之際，印度股市下跌。

6.4億選民投票 全球最大民主選舉

莫迪在執政黨「印度人民黨」(Bharatiya Janata Party，BJP)總部對支持群眾說：「今天的勝利是全球最大規模民主的勝利。」他表示，印度選民對執政黨及「全國民主聯盟」(National Democratic Alliance，NDA)都「表達了強大的信心」。

印度總理莫迪領導的印度人民黨贏得國會下議院選舉，但意外的沒有超過過半席次，對莫迪的第三個任期將造成很大挑戰。圖為莫迪支持者在新德里街頭慶祝。(美聯社)

印度選舉委員會公布的官方計票結果顯示，「全國民主聯盟」贏得286席，雖然跨越多數門檻的272席，卻比選前評估的席次減少許多。

「印度人民黨」2014年執政以來，這次首度出現沒有靠著一黨之力拿下國會多數席次，只獲得240席。2019年選舉時，「印度人民黨」取得破紀錄的303席。

莫迪原本期望「印度人民黨」能在這次選舉締造壓倒性勝利，無奈後來只能尋求其他聯盟政黨協助。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)南亞計畫主任瓦須那夫(Milan Vaishnav)分析，「印度人民黨」接下來恐怕必須看其他聯盟政黨的臉色，如此一來其他政黨便成了具有關鍵影響力的玩家，開始要求得到回報，不管在政策制定過程或政府結構裡都要占有一席之地。

長達六周的馬拉松式選舉，總共有6億4000萬選民參加投票，成為全球規模最大的民主活動。

主要反對黨「國大黨」(Congress)表示，這次大選對莫迪而言，堪稱「士氣與政治的挫敗」。「國大黨」主席卡爾基(Mallikarjun Kharge)對媒體說：「這是民眾的勝利，也是民主的勝利。」

莫迪雖然受挫，但仍強調將兌現選舉諾言，把印度經濟從目前排名全世界第五提升到第三名，同時發展印度國防製造、為年輕人擴大就業 機會、促進出口以及協助農民等。