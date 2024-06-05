TIME專訪 拜登：防衛台灣與派不派兵差很大

拜登總統（中）接受「時代雜誌」專訪時表示，美國不支持台灣獨立，但如果中國片面改變現狀時，美國「也不會不防衛台灣」。（照片來源／白宮）

拜登 總統接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，如果中國試圖片面改變現狀，美國「也不會不防衛台灣」；拜登說，不排除要動用美國的軍事力量，但「這和派遣（deploy）陸、海、空軍力（到台灣）有明顯差別（distinction）。」

拜登：美國「不會不防衛台灣」

拜登2021年就任總統以來，4度在接受提問時，明確表示會以軍事捍衛遭受北京侵略的台灣。這是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府打破模糊界線，表達如此明確的立場，而且是由總統表態。但在每次的拜登聲明後，美國政府官員都會立即強調，拜登並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變。

告訴習：確保你無法改變現狀

北京侵略台灣的可能情景以及美國可能的回應，成為時代雜誌專訪總統候選人的題目之一。

拜登說，美國在太平洋的力量增加，而這點讓北京擔憂；他告訴中國國家主席習近平 ：「我這麼做的簡單理由是『確保你不會、無法改變現狀。』」

記者要求拜登具體說明，是否意味著直接派兵到台灣；拜登說，這取決於實際狀況，他清楚告訴中國國家主席習近平，歷任美國總統的政策是，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，「美國也不會不防衛台灣」。

拜登接著說，美國持續提供能力，也與區域盟友磋商。

記者追問拜登是否不排除派美軍到台灣來面對侵略，拜登表示，不排除動用美國軍力，但是這和派遣陸海空軍力有明顯差別。

拒透露是否從日菲發動等細節

此外，拜登也拒絕透露是否會從美軍在日本和菲律賓的基地發動打擊等細節。

時代雜誌上月底刊出訪問將代表共和黨參選總統大選的川普 專訪，也問到台海衝突。川普說，這問很多次了，但他總是拒絕回答，因為不願自掀底牌；川普說，「中國很清楚我的答案，但他們也要知道，像是那種事並不容易達成」。

川普說，對外透露任何訊息，都會損失他的談判籌碼。

拜登在最新的專訪中談論其外交政策，持續隔空對川普叫陣。

拜登強調盟友是美國安全的第一要素，美國的盟友有以價值觀為基礎者（指民主國家），也有以務實為基礎的（指沙烏地阿拉伯等），在他治下都可以跟這些國家做盟友，他能連結歐洲與亞洲盟友，採取共同行動；但是川普只想放棄盟友，徹底退出北約。

2021年10月，拜登參加有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會，被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，拜登肯定表示：「會，我們對此有承諾。」2022年5月拜登訪問日本，在一場記者會上被問到若台海發生戰爭，是否願動用軍力保衛台灣時，也再次給出肯定答案。