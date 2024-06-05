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新聞評論／拜登回到「戰略模糊」基本盤 暗示不會直接派兵到台灣

華盛頓記者 張文馨
拜登總統。（美聯社）
拜登總統。（美聯社）

拜登總統接受「時代」雜誌訪問，又面對是否出兵捍衛台灣的「考古題」。不再像過去四次般簡短肯定，拜登此次態度模糊許多，對是否直接出兵介入台海戰事，用詞更是迂迴轉折。實際上，拜登更像是回到美國對台政策的基本立場，維持「戰略模糊」，並交替對北京和台北使用警告和再保證。

拜登2021年執政初期的發言，從信守對台承諾，到直接明言將出兵捍衛遭北京侵略的台灣，被質疑美國已徹底改變長期的模糊立場，走向明確承諾保衛台灣安全的戰略清晰。

但從「時代」雜誌釋出的逐字稿來看，這次拜登有備而來。首先，記者要求拜登說明過去幾度說要「動用美國軍隊保衛台灣」，是否意謂「派兵上台灣」時，拜登這次卻回要看狀況，還提及向習近平重申遵循美國歷任總統的做法。

拜登接著說：「美國不尋求台灣獨立，若中方片面改變台海現狀，美國也不會不防衛台灣。」

拜登此處的「不會不防衛台灣」，已無過去幾次發言的主動明確，還得加上「中國片面改變現狀」的但書，回到美國「不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀」的長期政策。

對於是否派兵上台灣、是否從美軍在印太盟國的基地發動打擊，拜登的回答耐人尋味，他不排除動用美國的軍事力量，卻又說「這和派陸海空部隊(到台灣)，有明顯區別(distinction)。」

拜登這段談話，完全呼應了俄羅斯侵略烏克蘭這兩年的美國立場。美國對烏克蘭出錢出軍力，但就是不出兵到烏克蘭參戰。美國很清楚自己角色與利益，在「協助防衛烏克蘭」與「防止自己直接與俄羅斯發生衝突」，有一道「明顯區別」的紅線，美國絕對不會讓自己跨越，捲入衝突。

烏克蘭當前的處境，也不排除是未來台灣的挑戰。不過，拜登雖沒說明派兵介入台海衝突的必要條件，也沒完全排除可能性，回到過去戰略模糊的政策基本盤。

此外，美國立場向來是不支持台灣獨立，拜登此次卻說美國不「尋求」台灣獨立。追求獨立何時成了美國的目標？拜登此處可能意謂，在美國政策框架下，沒有台獨空間，也不會扶植台獨政權。

對比拜登的最新說法，用台灣獨立和片面改變現狀的前後語境，分別警告了台北和北京，並留下不排除介入的安全保證。

華府的目標很清楚，既要避免北京無端攻擊台灣，也要避免台灣採取獨立的魯莽行動，且美國始終要掌握最大的主動權，可以直接判斷某一方行為是否跨越政策紅線，再選擇警告重於保證，或者保證多於警告的應對之道。在號稱維持區域穩定的槓桿中，讓「美國利益」極大化。

拜登 烏克蘭 俄羅斯

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