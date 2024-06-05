晶片3巨頭齊聚COMPUTEX 輝達加碼投資台

鴻海董事長劉揚偉(右)4日宣布和輝達創辦人黃仁勳的最新合作，在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。(美聯社)

台北國際電腦展(COMPUTEX)4日登場，輝達 (NVIDIA)創辦人黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰、英特爾(Intel)執行長基辛格三巨頭，4日陸續現身展場展開巡迴逛展及固樁行程，還釋出各項加碼投資台灣消息，其中尤以黃仁勳最為積極，他除重申將在台灣新設研發中心，雖選址未定，但會全力團結產業生態系促進合作，鴻海董事長劉揚偉則宣布攜手輝達在高雄軟體園區建置先進算力中心，預計2026年完工。

蘇姿丰4日雖仍未直接回應是否在台投資50億元台幣新建研發中心，但她在展場上不斷重申台灣供應鏈 的重要性。基辛格更直接在主題演講上，強調Intel加Taiwan就等於全世界口中的「IT(資通訊)」產業。

黃仁勳指出，AI 浪潮就像200年前的電力，「人們看不見，卻非常有價值」。輝達積極為各行各業製造AI，他這趟旅程就是為團結生態系，讓台灣供應鏈夥伴一同準備好，協助全世界建造新世代的AI基礎建設。他認為，這些AI基礎建設相關產品都會被全世界所購買，不只能創造台灣的出口，也因相關產品和方案會在此被購買，讓台灣成為製造業領域中全世界最大的市場之一，這將創造台灣與整個台灣科技產業巨大的機會，是新的開始。

超微執行長蘇姿丰4日參觀台北國際電腦展。(美聯社)

英特爾執行長基辛格4日在台北國際電腦展主題演講上，強調展Intel加Taiwan就等於全世界口中的「IT」產業。(路透)

黃仁勳重申，未來五年將在台設大型研發設計中心，至少雇用1000名工程師，包括晶片設計師、系統設計師、軟體工程師及AI研究人員。由於台灣的生態系獨一無二，從製造晶片到組裝電腦，每一個環節都在此地，因此台灣高科技產業鏈是輝達不可或缺的夥伴，且許多組裝廠如鴻海、華碩、微星、廣達、緯創、台達等供應鏈一路協助輝達，他非常感謝台灣供應鏈的支持，台灣在科技產業擁有豐富生態系，台廠應引以為傲。

鴻海董事長劉揚偉4日率先宣布和輝達的最新合作。鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，藉由輝達的AI技術驅動鴻海智慧製造、智慧EV(電動車)、智慧城市三大平台服務。雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模展現AI所帶來的競爭力。

蘇姿丰和基辛格也不落人後，蘇姿丰繼近日強調「台灣在整個半導體生態中真的很重要，不論是從供應鏈的立場，還是從設計的立場都很重要」外，4日晚還夜宴約80名供應鏈夥伴，重申台灣「有很多我們的夥伴，包括生態系統、供應鏈夥伴等許多協助AMD提供新科技的關鍵人物」。

基辛格4日演講則強調英特爾1985年就赴台灣，意即明年即為赴台40年。他說，自己也喜愛台灣在整個科技生態體系中扮演核心角色，他能深刻感受台灣生態圈的創新能量，英特爾與台灣夥伴攜手合作，可以再次改變世界。