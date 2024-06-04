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民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

民調：川普喊大規模遣返無證移民 獲半數選民共鳴

記者顏伶如／綜合報導
目前最大偷渡點在加州聖地牙哥市以東的小鎮Jacumba Hot Springs，無人機5月19日拍攝到在山頭跋行的中國公民。(美聯社)
目前最大偷渡點在加州聖地牙哥市以東的小鎮Jacumba Hot Springs，無人機5月19日拍攝到在山頭跋行的中國公民。(美聯社)

紐約時報3日分析，民調結果顯示，前總統川普在移民議題的強硬立場，獲得選民共鳴。

川普曾說，如果再次執政，將大規模驅逐無證移民，比照1950年代艾略特總統任內的行動。當時聯邦探員與執法機關祭出掃蕩、突襲、監視檢查哨等戰術手段，堂而皇之使用種族偵防(racial profiling)，逮捕沒有身分的移工並以巴士、船隻載走，驅逐出境。據統計高達130萬人遭驅逐，絕大多數為墨西哥人及墨裔美國勞工。

2024年選舉展開，某些拉丁權益倡議團體及移民權利組織紛紛提出警告說，川普鼓吹的移民政策手段恐讓美國歷史不堪的篇章再度上演。

然而，最近民調結果則顯示，川普的移民政策立場受到選民認同，有線電視新聞網(CNN)今年1月委託民調機構SSRS完成的調查顯示，約半數受訪美國民眾說，支持大規模遣返無證移民。

2023年9月結束的會計年度裡，在美墨邊境被捕的無證移民約240萬人。過去幾個月雖然人數下降，但某些民主黨籍市長抱怨說，無證客大量湧入讓地方機關難以負荷，聯幫政府必須幫忙解決。

報導指出，自從川普對合法、非法移民同樣限縮之後，不同政治立場的美國人開始變得不再支持大量接受移民。蓋洛普(Gallup)等機構最新民調顯示，認為移民對美國文化、經濟成長大致有益的美國人比率大量流失。比率雖小卻不斷成長中的某些美國人，則對移民影響毒品、犯罪、稅收、國家安全等存有愈來愈多疑慮。

美國民眾通常因為政黨立場不同，對移民政策有著不同看法。將移民問題列為首要憂慮的民眾以共和黨員居多。

對於某些層面的移民議題，美國民眾則有共識，包括為已在美生活的無證移民提供合法入籍的公平機會、鞏固邊境安全、落實執法等。過去幾年，絕大多數美國人都把美墨邊境視為問題，兩黨受訪者都一樣，民眾對拜登政府的移民政策表現則給予負面評分。民調專家說，調查結果反映了華府對移民問題束手無策讓民眾感到失望。

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