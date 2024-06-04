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民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

眾院調查佛奇 共和黨、民主黨2醫生眾議員主導

記者顏伶如／綜合報導
擔任聽證會主席的共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員溫斯卓普(右)，副主席的民主黨加州聯邦眾議員魯伊斯(左)，都是醫師專業。(美聯社)
擔任聽證會主席的共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員溫斯卓普(右)，副主席的民主黨加州聯邦眾議員魯伊斯(左)，都是醫師專業。(美聯社)

曾在川普政府、拜登政府擔任白宮首席防疫顧問的美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，由於承認許多防疫規定並無科學根據，「防疫英雄」形象恐將破滅。眾院對佛奇的調查是由兩名醫生出身的眾議員領軍：共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)與民主黨籍加州聯邦眾議員魯伊斯(Raul Ruiz)。

華盛頓郵報報導，曾在美軍擔任戰場外科醫生的溫斯卓普被任命為眾議院新冠病毒疫情特別小組委員會(House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic)主席之後，決定必須找來醫師加入委員會。委員會花了16個月追查新冠疫情起源之後，溫斯卓普與魯伊斯對於核心議見出現意見分歧，不確定調查工作是否有助於美國民眾為另一波疫情預做準備，或者上次疫情造成的社會分裂將變得更加深化。

佛奇3日在委員會作證，共和黨國會議員質詢重點在於非營利組織「生態衛生聯盟」(EcoHealth Alliance)跟武漢病毒研究所在中國針對危險病毒進行研究的合作關係。聯邦官員今年5月已停止對「生態衛生聯盟」提供經費贊助，理由是疫情調查小組發現某些不尋常的狀況。

魯伊斯等民主黨國會議員坦承疫情期間確實有許多疏失，包括「生態衛生聯盟」對於研究結果誤導政府、前任佛奇助理則承認曾經蓄意刪除電郵。不過，民主黨國會議員說，共和黨主導的調查行動徒勞無功，浪費納稅人稅金，錯過對下一次健康危機預做準備的機會。

雖然不少政治人物、媒體社論頻頻呼籲，但政府並沒有成立類似911恐怖攻擊事件調查委員會的打算，川普官員與拜登官員都對重提以往不受歡迎決策、聚焦昔日疏失感到卻步，今年過後國會可能不再繼續追究新冠疫情。溫斯卓普與魯伊斯的合作成了兩黨為疫情起源找出答案的最後希望。魯伊斯說，擔任醫師時的希波克拉底誓詞就是不能害人。

疫情 佛奇 眾議員

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