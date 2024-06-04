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民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

「即刻就能關閉邊界」拜登今頒命令 限縮邊境庇護申請

編譯陳韻涵／綜合報導
無法有效控制非法入境移民，已成了拜登總統尋求連任的最大挑戰議題。圖為拜登今年2月赴德州視察邊境管理。（美聯社）
無法有效控制非法入境移民，已成了拜登總統尋求連任的最大挑戰議題。圖為拜登今年2月赴德州視察邊境管理。（美聯社）

知情人士透露，拜登總統最快將於4日發布行政命令，限縮美墨邊境地區的每日庇護申請人數，當每周平均每日庇護申請人數超過2500人時，將暫時關閉邊界且不再受理申請，待每周的每日平均申請人數降回1500人時，才重啟邊界；換言之，行政命令實施後，即刻就能關閉邊界，因當前日額已超標。

美聯社報導，拜登訂4日邀集邊境城市的市長到白宮，共同宣布這項措施，這將是民主黨籍的拜登迄今針對管控邊境最激進的片面措施。

每日申請限額1500人

管控無證移民是今年總統大選的優先議題之一。

分析指出，這項限縮庇護申請人數的行政命令預料不會影響貿易等邊境活動，但要降至每周日均1500人其實很難，上次庇護申請日均不到1500人是在2020年7月的新冠肺炎疫情高峰期間。

白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)、法務主任戈夫(Shuwanza Goff)等資深官員已告知國會議員行政命令詳情，但仍有諸多問題待解決，尤其是美墨官員將如何協調合作。

拜登總統4日將簽署嚴格的邊防行政命令，非法入境者每天若超過2500人，即關閉邊界...
拜登總統4日將簽署嚴格的邊防行政命令，非法入境者每天若超過2500人，即關閉邊界不再受理庇護申請。（美聯社）

未成年無證童將豁免

另據「華盛頓郵報」引述官員說法報導，一旦人數超過限制，無證移民將被遣返回母國或墨西哥；「哥倫比亞廣播公司」則報導，這道行政命令將豁免沒有成年人陪伴的未成年無證兒童。

受迫於前總統川普公開反對並敦促共和黨議員杯葛，國會參院提出的援助烏克蘭與強化邊境安全的跨黨派國安追加預算案胎死腹中；過去數月來，南部邊境的非法入境人數持續下降，但拜登政府仍思忖如何加強管制邊境，並等到2日的墨西哥總統大選落幕後，才採取行動。

墨西哥選出史上首位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)，拜登3日發布聲明稱致力「推進兩國價值觀和利益，造福兩國人民」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登3日與薛恩鮑姆通電話，但拒絕透露兩人是否談論邊境管控的行政命令內容，僅表示「持續探尋所有辦法」。

拜登這道行政命令採納參院協議中的部分政策，包括超過日額即限制庇護申請的理念。

聯邦政府希望鼓勵無證移民使用聯邦海關與邊境保護局(CBP)的「CBP One」應用程式提出庇護申請，該程式每天安排1450人預約。

政府律師計畫援引「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)第212(f)條款的總統權限，此條款賦予總統廣泛權力，可在國家利益「受損」的情況下，阻止部分移民入境；前總統川普任內曾援引相同條款，對移民政策祭出限縮政策，包括爭議的旅遊禁令。

拜登 庇護 移民

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