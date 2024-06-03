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美烏關係緊繃 美逼和談 澤倫斯基陷焦慮

編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基突然現身新加坡，在香格里拉對話公開呼籲美中參加烏克蘭和平峰會。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基突然現身新加坡，在香格里拉對話公開呼籲美中參加烏克蘭和平峰會。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基不遠千里，今年親至新加坡香格里拉對談會場，希望在此重要國際場合，促請更多國家領袖出席本月瑞士的烏戰和平高峰會，尤其是美國總統拜登及中國國家主席習近平。

英國金融時報日前引述幾位烏克蘭官員報導，基輔因美國領導高層對該峰會的倡議缺乏支持而深感痛苦和難堪。然而，這不過是在烏克蘭領導高層當前特別艱難的時期，與華府及其他西方世界夥伴爆發的諸多摩擦點之一。部分烏克蘭官員甚至認為，目前正值自前年2月俄羅斯侵烏以來，烏美關係的新低點。

據該報披露的一份澤倫斯基辦公室備忘錄，該辦公室要收到備忘錄的烏克蘭官員和國會議員，批評拜、習不出席該峰會，並質疑若這兩位領袖不去，「那他們究竟對什麼有興趣？」

澤倫斯基任命的一位烏克蘭政府高官對該報直言，自烏戰爆發以來，目前烏美間的分歧比過去任何時候都還嚴重，烏美關係「非常、非常緊繃」。

另一位烏克蘭高官指稱，澤倫斯基已對俄烏戰局，以及他覺得華府亟欲與莫斯科展開和談愈來愈情緒化及緊張。即使白宮公開聲明要不要展開和談完全取決基輔。該高官聲稱，澤倫斯基認為拜登政府想要烏戰在11月美國總統大選前就落幕。澤倫斯基也對美國政府仍堅持禁止烏軍攻擊俄國石油基礎設施不滿，還指控拜登是出於私心，深怕自己的選情受全球天然氣價格上漲影響。

還有一位烏克蘭高官則用「偏執狂、妄想症」一詞形容近幾月來澤倫斯基辦公室內的氣氛，主因是澤倫斯基本人及其團隊正極力為該峰會做好準備。該高官比喻說，澤倫斯基對戰局深感焦慮，但還比不過對該峰會的焦慮程度。

澤倫斯基 烏克蘭 拜登

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