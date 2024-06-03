澤倫斯基籲參加烏戰和平峰會 中不出席 美未表態

烏克蘭總統澤倫斯基(右)2日在新加坡香會場邊，與美國國防部長奧斯丁(左)會談前握手致意。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 2日突現身新加坡香格里拉對話(香會)發表演說，尋求更多國際支持，並說6月中旬預定在瑞士舉行的烏戰和平高峰會等外交途徑，是結束俄烏「殘酷戰爭」的最佳方式。但他也在演說後記者會對中國不出席表達失望，還指控北京正極力鼓吹其他國家不要參加峰會。

對中國不出席表失望

澤倫斯基演說時提到，俄烏戰爭影響所有人，並傳遞違反國際法的危險訊息，但世人在需要團結時卻出現分裂。他說，國際社會必須有韌性、團結而且不屈服於俄羅斯壓力，方能實現和平。他並感謝美國、德國和荷蘭等友邦提供防空武器等軍援，也讚許歐盟領袖同意啟動烏克蘭入盟磋商。

烏克蘭總統澤倫斯基突然現身新加坡，在香格里拉對話公開呼籲美中參加烏克蘭和平峰會。(美聯社)

批俄中聯手阻撓峰會

澤倫斯基並說，已有106國和組織承諾參與15至16日在瑞士琉森的烏戰和平峰會，但他說部分國家領袖尚未表態支持令人失望，俄國 更企圖搗亂和平進程。他指稱，中國淪為俄國總統普亭掌中工具，莫斯科正利用中國影響力和外交官極力阻撓該峰會。他也說無法在香會場邊會晤中國代表團。

澤倫斯基會中雖呼籲亞太國家參與本月和平峰會，但除北京已稱不便參加，基輔關鍵支持者美國總統拜登也未表明將與會。若拜登缺席，峰會恐黯然失色。但他仍感謝美國允許烏方在烏東哈爾科夫州用美國提供的海馬士火箭越境攻擊，但仍嫌不足。

對媒體提問，如何看待北京被認為正支持俄國侵烏戰爭？澤倫斯基答道，若中國支持俄國，戰爭將拖更長，這對中國乃至世界都不利。他並說，希望亞洲各國也支持烏克蘭，了解該國正歷經艱困遭遇。

中國自稱在俄烏戰爭保持中立，但因至今從未公開譴責俄國侵烏備受非難。中國國防部長董軍2日演說稱，中方就烏克蘭危機始終致力勸和，未向俄烏任一方提供武器，並嚴格管控軍民兩用物資出口。

澤倫斯基及烏克蘭防長烏梅洛夫2日並在場邊與美國防長奧斯丁晤談逾一小時。五角大廈指出，奧斯丁會中重申美國堅定援烏抗俄。澤倫斯基則在社群媒體X發文寫道，他和奧斯丁談到烏克蘭的國防需求、增進烏軍防空系統、援烏F-16戰機的多國合作、烏美雙邊安全協議等事宜。上次面對面的「澤奧會」是去年12月在華府舉行。

澤倫斯基並會晤美國國會代表團、印尼防長兼準總統普拉伯沃、東帝汶總統霍塔、新加坡總理黃循財和總統尚達曼。他邀黃循財出席前述峰會。

德軍總監察長布洛爾在場邊受訪也說，烏克蘭除現有軍援還需更多，尤其地對空飛彈。但今年三天的香會沒有新的對烏軍援承諾宣布。