佛奇承認防疫規定多「編造」 6呎社交距離、兒童戴口罩都沒科學根據

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

眾院聽證會 民主黨不再力挺佛奇

新冠疫情餘波盪漾，聯邦眾院3日將舉行聽證會，邀請前國家過敏及傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)到場，由於佛奇已經坦承抗疫防疫 規定多數是編造，不知道社交距離、幼童戴口罩 等都沒有科學依據，讓社會付出重大成本，連原本力挺佛奇的民主黨人也不再袒護。

訪談紀錄曝防疫英雄跌下神壇

根據每日郵報(Daily Mail)報導，佛奇出席國會聽證會前，眾院共和黨人率先公布今年1月份佛奇訪談的完整紀錄，內容令外界震驚不已。

疫情期間，聯邦規定全民都須戴口罩，連幼童也不例外。(美聯社) 疫情期間，聯邦規定民眾須保持6呎社交距離，以防病毒傳播。(美聯社)

被問如何制定措施「不記得了」

根據訪談紀錄顯示，佛奇坦承疫情期間「編篡」(made up)的防疫措施對於「減緩病毒傳播」並沒有多大效果；對於社交距離措施，佛奇回答：「我已經不記得了，它就這樣出現。」還進一步坦承「不知道有哪些研究」主張社交距離，並指出此類研究「非常困難」。

當佛奇被問到：「是否記得任何支持兒童戴口罩的研究或數據？」佛奇表示不記得讀過任何主張兒童戴口罩有助防疫的報告；他說：「可能有，但我不記得我有沒有確實這麼做。」並坦承疫情過後，沒有追蹤任何關於強制戴口罩對兒童影響的研究。

NIH報告戴口罩不利學習 社交距離讓學生焦慮

國立衛生研究院(NIH)公布的研究報告顯示，戴口罩對於學生的讀寫與學習能力帶來「極為負面」的影響；根據NIH另一項研究發現，社交距離還導致學生出現「憂鬱、廣泛性焦慮、急性壓力與思維混亂」等心理問題。

2020年拜登總統上任後，指派佛奇擔任聯邦防疫指揮官，負責發布防疫政策，但是共和黨人卻將佛奇提出的防疫措施棄之如敝屣，成立眾院新冠特別小組委員會(House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic)追查病毒來源以及聯邦防疫政策的疏失。

國會眾院聽證期間，旁聽席上有人穿著「佛奇下獄」T恤，表達對佛奇的不滿。(美聯社)

共和黨促佛奇交個人電郵給調查機構

此外，委員會發現佛奇前首席助理莫倫斯(David Morens)使用個人電郵處理公務，以逃避「資訊自由法」(FOIA)的監督，震驚委員會主席、俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)要求佛奇交出個人電郵與電話記錄交給調查機構。

因此原本將佛奇視為防疫英雄的民主黨人也開始轉向，委員會成員、密西根州民主黨籍聯邦眾議員丁格爾(Debbie Dingell)表示，聽證會的目標是確保佛奇獲得公平對待，而且大眾需要：「了解佛奇做了什麼、為什麼這麼做、拯救了多少生命，以及我們可以從發生的事情中學到什麼，無論好壞。」