澤倫斯基再訪亞洲 香會演說尋求國際支持

烏克蘭總統澤倫斯基(中)1日抵達新加坡，出席第21屆香格里拉對話論壇，並將於2日上午發表演說，尋求亞洲國家對烏克蘭和平峰會的支持。(歐新社)

第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行。主辦方「國際戰略研究所」(IISS)1日發布新聞稿表示，烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)將出席，並於2日上午發表演說。

澤倫斯基已於1日抵達新加坡，並出席了當天的會議。他去年曾搭乘法國政府專機抵達日本，出席在廣島舉行的七大工業國集團峰會(G7)最後一天議程，並宣傳他的「和平方案」。

時隔一年，澤倫斯基再赴亞洲出席香格里拉對話，而在今年6月中旬，來自世界多國的代表將出席在瑞士琉森(Lucerne)召開的烏克蘭和平峰會；不過，中國外交部日前表示難以參加，並說相關安排與中方要求仍有明顯差距。

澤倫斯基出席香格里拉對話會，旨在增加亞太國家對烏克蘭和平峰會的支持，這次峰會將重點討論俄羅斯 從烏克蘭撤軍，並恢復烏克蘭1991年的邊境。

澤倫斯基在X社媒平台上寫道，「當世界最大的國家(俄羅斯)無視被承認的邊境、國際法和聯合國憲章時，就不可能有全球安全」。

一名美國官員說，澤倫斯基和烏克蘭國防部長烏梅諾夫(Rustem Umerov)計畫會晤美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，「討論烏克蘭目前戰場形勢，強調美國致力於確保烏克蘭有抵禦俄羅斯侵略所需要的東西」。

澤倫斯基近幾周一直呼籲美國提供更多的軍援，包括西方盟友的軍援。在他出訪問前不久，美國決定部分解除對烏克蘭使用美國提供武器打擊俄羅斯境內目標的限制決定，澤倫斯基說這是個「進步」。

德國在5月31日也同意允許烏克蘭向俄羅斯境內目標發射德國提供的武器。北約盟友更加支持允許烏克蘭使用西方提供的武器打擊俄羅斯境內，但義大利反對。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)警告說，西方國家給予烏克蘭這樣的批准會有「嚴重後果」。