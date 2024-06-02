我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

澤倫斯基再訪亞洲 香會演說尋求國際支持

編譯中心／綜合1日電
烏克蘭總統澤倫斯基(中)1日抵達新加坡，出席第21屆香格里拉對話論壇，並將於2日上午發表演說，尋求亞洲國家對烏克蘭和平峰會的支持。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)1日抵達新加坡，出席第21屆香格里拉對話論壇，並將於2日上午發表演說，尋求亞洲國家對烏克蘭和平峰會的支持。(歐新社)

第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行。主辦方「國際戰略研究所」(IISS)1日發布新聞稿表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)將出席，並於2日上午發表演說。

澤倫斯基已於1日抵達新加坡，並出席了當天的會議。他去年曾搭乘法國政府專機抵達日本，出席在廣島舉行的七大工業國集團峰會(G7)最後一天議程，並宣傳他的「和平方案」。

時隔一年，澤倫斯基再赴亞洲出席香格里拉對話，而在今年6月中旬，來自世界多國的代表將出席在瑞士琉森(Lucerne)召開的烏克蘭和平峰會；不過，中國外交部日前表示難以參加，並說相關安排與中方要求仍有明顯差距。

澤倫斯基出席香格里拉對話會，旨在增加亞太國家對烏克蘭和平峰會的支持，這次峰會將重點討論俄羅斯從烏克蘭撤軍，並恢復烏克蘭1991年的邊境。

澤倫斯基在X社媒平台上寫道，「當世界最大的國家(俄羅斯)無視被承認的邊境、國際法和聯合國憲章時，就不可能有全球安全」。

一名美國官員說，澤倫斯基和烏克蘭國防部長烏梅諾夫(Rustem Umerov)計畫會晤美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，「討論烏克蘭目前戰場形勢，強調美國致力於確保烏克蘭有抵禦俄羅斯侵略所需要的東西」。

澤倫斯基近幾周一直呼籲美國提供更多的軍援，包括西方盟友的軍援。在他出訪問前不久，美國決定部分解除對烏克蘭使用美國提供武器打擊俄羅斯境內目標的限制決定，澤倫斯基說這是個「進步」。

德國在5月31日也同意允許烏克蘭向俄羅斯境內目標發射德國提供的武器。北約盟友更加支持允許烏克蘭使用西方提供的武器打擊俄羅斯境內，但義大利反對。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)警告說，西方國家給予烏克蘭這樣的批准會有「嚴重後果」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

副卿坎伯：美加強制裁 擬懲罰助俄中企及銀行

下一則

懟奧斯丁香會致詞 北京批美建「亞太版北約」鞏固霸權

延伸閱讀

俄烏戰後再訪亞洲 澤倫斯基6月2日出席香格里拉對話

俄烏戰後再訪亞洲 澤倫斯基6月2日出席香格里拉對話
遲遲沒批准 用西方武器打擊俄境內未解禁 澤倫斯基：美方需更相信我們

遲遲沒批准 用西方武器打擊俄境內未解禁 澤倫斯基：美方需更相信我們
俄國續侵略烏克蘭 澤倫斯基籲全球關注不應厭倦

俄國續侵略烏克蘭 澤倫斯基籲全球關注不應厭倦
比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16

比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染