懟奧斯丁香會致詞 北京批美建「亞太版北約」鞏固霸權

中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰1日在新加坡「香格里拉對話」峰會上，指責美國試圖建立「亞太版北約」，藉以鞏固美國的霸權地位。(圖／取自央視畫面)

美國國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)1日在新加坡「香格里拉對話」峰會上致詞盛讚亞太地區已進入「安全新時代」；針對奧斯丁的發言，出席對話會的中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰召開記者會，指責美國試圖建立「亞太版北約 」，藉以鞏固美國的霸權地位。

奧斯丁表示，過去三年來，亞太地區「幾乎所有安全面向都出現了新融合」(new convergence)，人們對「夥伴關係力量」有了共同理解；「這種新融合正在產生更強大、更有彈性、更有能力的夥伴關係網絡，也正在定義印太地區的安全新時代」。

但景建峰說，美國的印太戰略是要把一個個小圈子融合成「亞太版北約」的大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。他還指責美國的印太戰略破壞穩定，把地區國家綁上美國的戰車，美國迫使他國選邊站。

媒體報導，從日本到澳洲，美國一直在深化亞太地區國防關係，加強聯合軍事演習，並定期在台灣海峽和南中國海部署軍艦和戰鬥機，這已經激怒了北京。

「香格里拉對話」是世界各國防官員參與的重要安全論壇，近年已成為美中關係晴雨表。今年對話會前一周，中國在台灣周圍舉行了示警意味強烈的軍事演習。

5月31日奧斯丁會見中國國防部長董軍，是美中防長18個月來首次面對面實質會談，為雙方進一步軍事對話帶來希望，有助防止台海議題失控。