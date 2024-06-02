康乃爾大學研究：中國買美國農地情形 被政客誇大

康乃爾大學領導的研究發現，中國購買或租賃美國農地的情形被誇大不少。圖為國會議員提出的禁止中國在美國購買靠近軍事基地的農田。(美聯社)

許多政客一再警告，中資擁有美國敏感軍事或情報設施附近土地恐危及國家安全，而去年發生中國間諜氣球事件後，連美國農地的所有權也成為熱點問題，隨著總統大選到來變得更受關注。但康乃爾大學領導的研究發現，其實中國購買或租賃美國農地的情形被誇大不少。

該研究由康乃爾的戴森應用經濟與管理學院(Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management)助理教授張文東(Wendong Zhang，音譯)領銜，引用截至2020年美國農業用地超過4萬筆聯邦資料，發現在外資擁有的約4000萬英畝農田中，被聯邦政府列為「外國對手」的國家(中國、委內瑞拉、伊朗、古巴 、俄羅斯)僅擁有其中的1%。

聯邦層級並未完全禁止外資土地所有權，但1978年「外國農業投資 揭露法」(AFIDA)要求租賃10年以上及購買、轉讓、持有美國農地權益的外國投資者需向農業部報告此類資產和交易。張文東及合作者從AFIDA資料庫取得持有美國農業用地的外國實體資訊，包括實體名稱、國籍、地點、獲取日期及方式、土地用途等。

張文東表示，中國的美國農地所有權引起了政治關注，德州、佛州、印第安納州等地方針對此議題的州級立法增加，他因此想找出數據事實。目前有24州一定程度上限制外國土地所有權。

結果發現，他國持有美國農業用地面積排名第一的是加拿大 ，占比達約三分之一，大部分是緬因州和密西根州的林地。「大多數人驚訝地發現，中國實際上排名很低；他們也不知道加拿大是最大持有國；當然加拿大和中國構成不同的國安風險，因此反應也很不相同」。

研究指出，外資從2000年總持有1220萬英畝到2020年增加到3830萬英畝(約占總農地的2.9%)，雖然穩步成長，但大部分是長期租賃，這是政客們鮮少提起的；主要用途是投資於風能、太陽能等再生能源開發，而非農業生產。