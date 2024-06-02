我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

菲總統警告中國 畫戰爭紅線：若菲人衝突中被殺，非常接近戰爭

編譯盧炯燊／綜合報導
菲律賓總統5月31日在香格里拉對話發表主旨演講時，被問到在南海衝突中若有菲律賓人喪命，是否跨越「紅線」時表示，若那樣就非常接近「戰爭行為」，菲方會作出相對應的回應。(歐新社)
菲律賓總統5月31日在香格里拉對話發表主旨演講時，被問到在南海衝突中若有菲律賓人喪命，是否跨越「紅線」時表示，若那樣就非常接近「戰爭行為」，菲方會作出相對應的回應。(歐新社)

中國與菲律賓在南海的爭端愈演愈烈，菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)5月31日在新加坡香格里拉對話會不點名警告中國並列出紅線︰如果有一個菲律賓人被蓄意殺害，會「非常非常接近我們所定義的戰爭行為」。

小馬可仕在香格里拉對話會上發表開幕詞時，以大量篇幅談到南海相關的主權糾紛，強調任何海事糾紛都必須依國際法，充分考慮各方的合法利益。

近幾個月來，菲中之間的南海領土爭端已升級至衝突，馬尼拉指責北京的海警船用高壓水砲射向菲方船隻和補給船。小馬可仕說，如果有一個菲律賓人被故意行為所殺害，會「非常非常接近我們所定義的戰爭行為」這樣的紅線。

其間有與會代表問及，若中國水砲殺死了一名菲律賓士兵，是否視為會越過紅線？是否會引用美菲共同防禦條約？

小馬可仕回應稱，在最近的衝突中有菲律賓人受傷，但尚未有人死亡。 「一旦我們到達這一點，那肯定走上不歸路(crossed the Rubicon) 。這將是一條紅線」。

他又說「如果一名菲律賓人—不僅是軍人，甚至是菲律賓公民—被故意殺害……我認為這非常非常接近我們定義的戰爭行為，我們會做出相應反應。我相信我們的條約夥伴也持有同樣的標準」。

對於小馬可仕的說法，與會的美國國防部奧斯丁在數小時後回應媒體提問時表示，菲律賓面臨的騷擾是危險的，又說雖然美國對與菲律賓的條約承諾是「鐵定的」，但他不會猜測美國可能會如何反應。

奧斯丁表示，「我們的目標是確保不會讓事情不必要地失控」，「在我看來，與中國的戰爭或戰鬥既不是迫在眉睫，也不是不可避免的」。

中國軍方發言人在回應英國廣播公司(BBC)置評要求時說，「如果只有一名人員在衝突或意外中死亡就引發戰爭，那麼我真的相信它是一個好戰國家」。

中國軍事科學院前副院長何雷也回應，南海爭端之所以愈演愈烈，責任在菲方，幕後操縱者是美國，解決南海爭端要靠南海周邊國家、靠東盟(東協)，而非境外國家。

圖為中國海警船4月30日在黃岩島周遭水域以高壓水砲驅離菲律賓船隻。(圖／摘自菲律...
圖為中國海警船4月30日在黃岩島周遭水域以高壓水砲驅離菲律賓船隻。(圖／摘自菲律賓海岸防衛隊)

奧斯丁 新加坡 國防部

上一則

川普有罪／共和黨、挺川者喊「政治獵巫」大選恐會更醜陋

下一則

川普有罪／民調：逾半民眾認同判決 3成多反對

延伸閱讀

回應美防長香格里拉對話演說 中：印太戰略注定沒前途

回應美防長香格里拉對話演說 中：印太戰略注定沒前途
小馬可仕強硬表態：菲律賓不會放棄對南海主權聲張

小馬可仕強硬表態：菲律賓不會放棄對南海主權聲張
美中防長會談 談台海也談建立危機溝通

美中防長會談 談台海也談建立危機溝通
中國海警新規可在南海拘捕外國人 菲示警局勢升級

中國海警新規可在南海拘捕外國人 菲示警局勢升級

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染