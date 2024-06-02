菲總統警告中國 畫戰爭紅線：若菲人衝突中被殺，非常接近戰爭

菲律賓總統5月31日在香格里拉對話發表主旨演講時，被問到在南海衝突中若有菲律賓人喪命，是否跨越「紅線」時表示，若那樣就非常接近「戰爭行為」，菲方會作出相對應的回應。(歐新社)

中國與菲律賓在南海的爭端愈演愈烈，菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)5月31日在新加坡 香格里拉對話會不點名警告中國並列出紅線︰如果有一個菲律賓人被蓄意殺害，會「非常非常接近我們所定義的戰爭行為」。

小馬可仕在香格里拉對話會上發表開幕詞時，以大量篇幅談到南海相關的主權糾紛，強調任何海事糾紛都必須依國際法，充分考慮各方的合法利益。

近幾個月來，菲中之間的南海領土爭端已升級至衝突，馬尼拉指責北京的海警船用高壓水砲射向菲方船隻和補給船。小馬可仕說，如果有一個菲律賓人被故意行為所殺害，會「非常非常接近我們所定義的戰爭行為」這樣的紅線。

其間有與會代表問及，若中國水砲殺死了一名菲律賓士兵，是否視為會越過紅線？是否會引用美菲共同防禦條約？

小馬可仕回應稱，在最近的衝突中有菲律賓人受傷，但尚未有人死亡。 「一旦我們到達這一點，那肯定走上不歸路(crossed the Rubicon) 。這將是一條紅線」。

他又說「如果一名菲律賓人—不僅是軍人，甚至是菲律賓公民—被故意殺害……我認為這非常非常接近我們定義的戰爭行為，我們會做出相應反應。我相信我們的條約夥伴也持有同樣的標準」。

對於小馬可仕的說法，與會的美國國防部 長奧斯丁 在數小時後回應媒體提問時表示，菲律賓面臨的騷擾是危險的，又說雖然美國對與菲律賓的條約承諾是「鐵定的」，但他不會猜測美國可能會如何反應。

奧斯丁表示，「我們的目標是確保不會讓事情不必要地失控」，「在我看來，與中國的戰爭或戰鬥既不是迫在眉睫，也不是不可避免的」。

中國軍方發言人在回應英國廣播公司(BBC)置評要求時說，「如果只有一名人員在衝突或意外中死亡就引發戰爭，那麼我真的相信它是一個好戰國家」。