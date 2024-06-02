美防長奧斯丁：亞洲安全 美國才安全

美國國防部長奧斯丁1日在新加坡香格里拉對話發表演說，表明亞洲安全，美國才能安全。(歐新社)

美繼續支持台海維持現狀

美國國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)1日在新加坡舉行的年度安全峰會─香格里拉對話(香會)演說，強調唯有亞洲安全，美國才能安全，這就是為何美軍長期在該地區維持部署；歐洲和中東雖發生歷史性衝突，亞太仍是美方「優先戰區」。他也提及美國將持續支持台海維持現狀，並在回答提問時說，美中發生戰爭或戰鬥既非迫在眉睫，亦非不可避免。

香格里拉對話是一個全球防務官員出席的重要安全論壇，近年來已成為美中關係的晴雨表。

盼美中持續對話避免誤判

綜合美聯社等媒體1日報導，奧斯丁在演講中強調，他5月31日與中國防長董軍恢復對話的重要性，稱只要美中持續對話，就能找出棘手問題。奧斯丁希望確保雙方已裝好護欄，以免可能趨於失控的誤判和誤解。他說，用對話和平解決爭端，而非以威逼、衝突或懲罰；路透同日報導稱，此話就是針對中國。

奧斯丁的演說試圖將注意力重新聚焦於中國在太平洋地區的威脅上，以緩解人們擔憂烏克蘭和加沙衝突可能分散美國對印太的安全承諾。此前一天，奧斯丁與中國國防部長董軍舉行的雙邊會晤超過一小時。

表達美堅定致力印太安全

奧斯丁並說，印太地區進入「安全新時代」，華盛頓正在加強其聯盟網絡，以對抗中國日益擴大的軍力和影響力。他說，近三年來印太安全領域幾乎在各方面出現「新聚合」，各方對夥伴關係的力量有共同理解，定義印太安全新時代。但這並非來自強加一國意志或霸凌、脅迫，而是意味各個善意國家在共同利益和價值下團結，是主權國家的自由選擇。

奧斯丁直言：「讓我清楚地說，只有亞洲安全，美國才能安全。這就是為何美國長期以來保持我們(部隊)部署在本區的原因。」他並強調美國堅定致力於印太地區安全承諾，「我們全力以赴，我們不會離開」。

印尼國家研究與創新署政治研究中心(PRP-BRIN)教授安華提問，若華府主要著重對話，是否會坐視北京獨斷專行的軍事姿態加劇？她擔心若美方過於安逸，「我們也會被踐踏」。奧斯丁回應，許多議題最好以對話解決，但他承諾美方將持續確保亞洲國家利益受保障，並能運用各自的專屬經濟區(EEZ)。

美與中交戰並非不可避免

奧斯丁說，與中國交戰並非近在眼前或勢不可免，強權領袖須繼續合作，確保致力降低誤解誤判機會，保持對話很重要，美國對盟國及夥伴利益的持續支持也屬要務。

中國軍事科學院戰爭研究院大校研究員曹延中則提問，美國是否企圖打造亞洲版北約 組織(NATO)？奧斯丁回應，美國只是在與有共同價值的志同道合國家合作，不打算建立類似北約的聯盟。但曹彥忠在奧斯丁發表演說後對記者表示，美國「對這些聯盟的極端發展」讓其他國家「不安全感增加」。

針對奧斯丁的談話，據中國官方央視旗下微博號「玉淵譚天」，中方對此回應表示，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣「兩國論」，妄想「倚外謀獨」，這是破壞台海現況的罪魁禍首，也是區域穩定的最大危害。

中方指出，組織軍事反制行動，打擊台獨囂張氣焰，懾止外部勢力干涉，絕不允許台灣從中國分裂出去，台獨等於戰爭。