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「以哈戰爭該結束了」拜登宣布以色列3階段協議

編譯潘勛／綜合報導
以色列軍隊持續攻擊加薩南部的拉法，造成愈來愈多的平民傷亡。（路透）
以色列軍隊持續攻擊加薩南部的拉法，造成愈來愈多的平民傷亡。（路透）

拜登總統31日向巴勒斯坦組織哈瑪斯(Hamas)詳細列出以色列所提的三階段提案，認為如此可以讓加薩所剩人質獲釋、結束以哈戰爭、永久停火；拜登表示，「這場戰爭結束的時間到了」，哈瑪斯已無法再對以色列發動大規模攻擊，敦促以哈雙方達成協議，釋放人質。

參眾兩院領袖邀請內唐亞胡來美演說

同時，國會參眾兩院領袖強生與舒默聯名邀請以色列總理內唐亞胡到美國國會發表演說。

美聯社報導，拜登在白宮舉行記者會，形容以方提案是「通往永遠停火、釋放一切人質的路徑圖」。

●第一階段長六周，內容包括全面停火、以軍由加薩人口密集區撤出、釋放婦女、老人及傷患，以及交換數百名巴人囚犯。

●第二階段包括釋放所有還活著的人質如男性士兵，以軍將撤出加薩；拜登表示，「只要哈瑪斯信守承諾，按以色列提案所說，臨時停火將變成『戰爭永久停止』。」

●第三階段則是開始重建加薩，因這場戰爭，加薩勢必要花幾十年重建。以方長四頁半的提案30日已轉交給哈瑪斯。

華爾街日報(WSJ)報導，國際已向以國政府施壓、要求著手結束以哈戰爭，拜登的發言加添重量。之前的停火協議都因以色列拒絕承諾永久停火、哈瑪斯拒絕在戰鬥停止前協議，而告破裂。

拜登記者會上看了手表一眼：該停火了

U拜登總統31日在白宮舉行記者會，宣布三階段以哈停戰提議，看了手表一眼說：「該停...
U拜登總統31日在白宮舉行記者會，宣布三階段以哈停戰提議，看了手表一眼說：「該停火了。」（路透）

拜登表示，以色列已提出協議，哈瑪斯說要停火；這份提議是個機會，證明他們是不是認真的，哈瑪斯必須接納協議。

拜登承認，要按部就班落實以國提議有所困難，由第一階段轉往第二階段「有些細節要磋商」。第一階段的一大障礙，在雙方同意人質與囚犯交換比率。

拜登發言時，以軍證實部隊正在加薩南部城市拉法(Rafah)中心地帶行動。

但是，即便拜登施壓，要求結束戰爭，進入新階段，以色列官員已明確表示，依然要以軍力擊敗哈瑪斯。拜登連任選舉面臨苦戰，民主黨內左派有人反彈，要求拜登加大壓力，要以國總理內唐亞胡政府結束這場戰爭。

內唐亞胡政府在拜登發言之後聲明表示，他授權以國人質磋商團隊設法讓所剩人質都獲釋。但以方堅稱戰爭非到一切目標達成，不然不會結束，包括歸還一切以國被劫持的人，哈瑪斯的戰力與統治力都要鏟除。

以色列新停火協議 哈瑪斯：積極考慮

哈瑪斯回應願積極考慮，「尤其是呼籲永久停火、占領軍由加薩撤走、重建，以及換囚」。

華府智庫國際政策中心執行總裁德斯(Matt Duss)表示，內唐亞胡的反應顯示，以色列願接受的提案、拜登勾勒的方案，兩者間可能出現曙光。

拜登 哈瑪斯 以色列

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