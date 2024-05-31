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香格里拉對話開幕 中防長批美在菲部署飛彈

編譯中心／綜合30日電
一年一度的香格里拉對話31日起將在新加坡開幕，美國國防部長奧斯丁和中國國防部長董軍(圖)的首次面對面會談備受關注。(歐新社)
一年一度的香格里拉對話31日起將在新加坡開幕，美國國防部長奧斯丁和中國國防部長董軍(圖)的首次面對面會談備受關注。(歐新社)

一年一度的亞洲最重要的安全論壇──香格里拉對話31日起將在新加坡開幕，而美中關係、俄烏以及以哈戰爭、南中國海愈演愈烈的主權爭端將成為此次安全論壇最重要的主題與關注點。

此次香格里拉對話，美國國防部奧斯丁(Lloyd Austin)和中國國防部長董軍的首次面對面會談備受關注。中國國防部發言人吳謙30日說，中方認為中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係，增進相互了解，中方對此持開放態度。

外界認為，美中防長預計將會晤，台灣、南海都可能是觸及議題。董軍與奧斯丁4月16日晚間曾視訊通話，是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動。因此今年的香格里拉對話，美中防長互動為看點之一。

一年一度的香格里拉對話31日起將在新加坡開幕，美國國防部長奧斯丁(圖)和中國國防...
一年一度的香格里拉對話31日起將在新加坡開幕，美國國防部長奧斯丁(圖)和中國國防部長董軍的首次面對面會談備受關注。(美聯社)

不過吳謙30日也批評美方近期以演習為由，在菲律賓部署中程導彈系統，是冷戰結束以來美方首次在海外及亞太地區部署中導，將整個地區置於美國砲火之下，並將巨大戰爭風險帶入域內，嚴重衝擊地區安全格局，嚴重破壞地區和平穩定，中方對此高度警惕、堅決反對。

吳謙還說，美方的「航行自由」是偽命題；南海是世界上航行最自由、最安全的海域之一，美方卻一再以「航行自由」說事，毫無道理，目的不過是借此插手地區事務、維護美國霸權而已，中方堅決反對橫行自由，亦堅決反對任何國家以「航行自由」為名侵權挑釁。

路透報導，參加此次香格里拉對話會議的代表多達600人，來自全球50個國家。美國代表團將於1日在論壇上作主旨演說，中國代表團則在2日作主旨發言。

路透引述分析人士說，香格里拉對話因為在全體會議和國防部長致辭之外為雙邊和多邊軍事會議和交流提供了方便，因此很有意義。

分析人士認為，西方國家官員踴躍出席安全論壇有可能有利於聚焦俄烏戰爭和以哈戰爭，但是與中國相關的議題更加會受到與會者的重視。

國防部 奧斯丁 新加坡

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