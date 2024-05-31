美前情報官：中國藉環台軍演 測試美日台底線

曾任美國第七艦隊情報部主管的海軍退役上校法奈爾(James Fanell)說，中共解放軍 藉著環台軍演，同時測試台灣、美國甚至日本 的底線。美國應加大戰備嚇阻，或在必要時刻阻止中共占領台灣的企圖。

法奈爾告訴「美國之音」，中共這次環台軍演，比2022年飛彈演習及2023年聯合利劍行動距離台灣更近。中方這是在測試台灣、日本和美國的紅線在哪裡。

法奈爾指出：「中共中央軍委和解放軍正在測試，在台灣、日本或美國做出強烈反應之前，他們能在離台灣多遠的地方實際行動。這是他們能夠獲得的寶貴訊息，如果他們決定侵台，將為北京提供巨大優勢。」

法奈爾還說，這次軍演給台灣新任總統賴清德的訊號是，他任內每一天都會在可能遭侵略的威脅中度過，不管中共武力犯台會否發生。

他說：「中國國家主席習近平和中共料想這將給台灣新任總統心理上帶來極大的壓力，期待他承受不了這樣的壓力，進而屈服，或是做出錯誤決定，然後給北京侵略台灣的藉口。」

法奈爾認為，美國沒有選擇，必須打造實戰能力。美國總統應立即在國內發動軍事動員，快速打造嚇阻以及阻止中共軍事犯台圖謀的各項準備工作，並和日本、台灣、菲律賓聯合軍事演習。

在賴清德就任總統後解放軍對台軍演，中國國防部30日舉行例行記者會，發言人吳謙強調「台獨一日不除、台海一日不寧」。解放軍甫與美軍舉行「海上軍事安全磋商機制工作小組會議」，圍台軍演事前是否向美軍通報？吳謙說，「我們為什麼要事先與美方溝通？」他要求美方停止美台軍事聯繫、以實際行動為兩軍交流營造有利氛圍。

中共24日結束代號「聯合利劍──2024A」演習，前天下午再度在台海出動戰機與軍艦，進行「聯合戰備警巡」。依據台灣國防部統計，前天早晨6時到30日6時，共偵獲解放軍38架次各型飛機出海，最晚的活動時間直至午夜將近4時。其中28架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，台灣周邊海域則有共艦七艘次、海警船四艘次。