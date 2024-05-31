美中副外長華府會談 馬朝旭：台獨與台海和平水火不容

中國外交部副部長馬朝旭(圖)30日赴美國國務院，與副國務卿坎伯等美方官員談超過四小時後表示，台獨與台海和平水火不容。(路透)

中國外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院 ，與副國務卿坎伯(Kurt Campbell)等美方官員談超過四小時；馬朝旭會後在國務院外簡短表示，當前中美關係正處於止跌企穩的關鍵時刻，要求美方認真落實兩國元首在舊金山達成的共識；他也說，台獨與台海和平水火不容。

這是中華民國總統賴清德 上任後，美中外交高層官員首次互動，馬朝旭對坎伯說，賴清德充分暴露其台獨本性。

國務院在會議結束後六小時，尚未發聲明說明會談成果；但白宮 國安會聲明提到國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和副國安顧問費納(Jon Finer)與馬朝旭會談，據轉述，美中討論繼續努力維持溝通管道暢通及負責任管理競爭。

費納強調維持台海和平穩定的重要性，美國支持國際法和在南海的航行自由，雙邊討論俄烏戰爭、中東挑戰，以及推動朝鮮半島無核化的努力。

馬朝旭30日上午10時抵達國務院，直到下午2時10分離開；白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭(Sarah Beran)約於下午1時20分後，走出國務院。

中國外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與副國務卿坎伯(圖)等美方官員談超過四小時後表示，台獨與台海和平水火不容。(美聯社)

馬朝旭先在國務院外簡短受訪說明會談成果，隨後在中國駐美大使館對部分媒體說明，轉述與坎伯的談話要點。

馬朝旭說，會談具建設性，中美關係正處於關鍵時期，雙方應落實拜習舊金山峰會共識，推動中美關係健康穩定向前發展。

他表示，中方將繼續遵循國家主席習近平所提出的相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，處理中美關係，繼續堅定維護中方國家主權安全和發展利益。

根據中使館提供的馬朝旭講稿，馬朝旭表示，「我向美方特別強調指出，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。『台獨』與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、倚武謀獨，充分暴露他的台獨本性。」

馬朝旭表示，台灣是中國的台灣，中國統一是不可阻擋的歷史大勢，台獨是死路一條，縱容支持台獨注定失敗，美方若真的希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則和中美三聯合公報，兌現不支持台獨的承諾。

此外，針對美方指控北京支持俄羅斯國防工業，助莫斯科打擊烏克蘭，馬朝旭說，「我們沒有向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物資，然而美方一些人卻對中國無理指責，向中國甩鍋推責，我們對此堅決反對，並將採取一切必要措施，堅定維護自身利益」。