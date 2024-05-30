中援俄侵略烏克蘭 美將再祭新制裁

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)29日在布魯塞爾譴責中國高層支持俄國 侵略烏克蘭 ，另警告說，美國及北約 國家可 能進一步制裁北京。

路透(Reuters)報導，歐洲及北約(NATO)國家有緊急必要，「為中國的行動，集體向其釋出訊息」，原因在中方行動，被視為在歐洲心臟區製造動盪。

中國援助俄國，拜登政府為此已升高向中國的警告，並於去年12月以行政命令威脅，要制裁一些幫忙俄國躲避西方制裁的中國金融機構。

坎伯表示，已向北約的決策單位「北大西洋理事會」(North Atlantic Council)簡報美方的關切點。坎伯說，中國的支援協助莫斯科重新建構其軍事要素，包括長程飛彈、火炮及無人機戰力，還有追蹤戰場動態的能力。

坎伯表示，中對俄的援助不是一次性的，也不是幾家「流氓機構」在幫俄國，而是在中國高層支持下，持續、全面的支援，用意在幕後供應各方面支援給俄國。

坎伯表示，中方的行動為俄國製造出來的戰力，不僅可用在烏克蘭戰場，還能「對歐洲其他國家造成戰略挑戰」；這種狀況，北約視為最高緊急事項。

坎伯指出，美歐因某些特定案例已制裁中國，以示回應，他另表示，預期美國、北約國家將採取後續行動。

華府多次警告說，中國在支援俄軍，為此美國上個月向20家中國、香港公司實施制裁。

美國採取行動之後，中國駐美大使館表示，北京按法規監督軍民兩用貨物的出口，還有中、俄之間的正常貿易及經濟互動，都符合世貿組織的規定及市場原則。

坎伯拒絕詳述接下來制裁行動的細節，只表示依他所見，美國及北約必須釋出明確、不含糊的訊息給北京，指出中方採取的動作危及歐洲的長期穩定。

白宮副國家安全顧問辛格(Daleep Singh)28日表示，美國及夥伴國準備動用制裁以及出口管制，阻止俄烏戰爭期間，中俄貿易危及他們的安全。