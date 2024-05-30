我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

中援俄侵略烏克蘭 美將再祭新制裁

編譯潘勛／綜合報導

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)29日在布魯塞爾譴責中國高層支持俄國侵略烏克蘭，另警告說，美國及北約國家可 能進一步制裁北京。

路透(Reuters)報導，歐洲及北約(NATO)國家有緊急必要，「為中國的行動，集體向其釋出訊息」，原因在中方行動，被視為在歐洲心臟區製造動盪。

中國援助俄國，拜登政府為此已升高向中國的警告，並於去年12月以行政命令威脅，要制裁一些幫忙俄國躲避西方制裁的中國金融機構。

坎伯表示，已向北約的決策單位「北大西洋理事會」(North Atlantic Council)簡報美方的關切點。坎伯說，中國的支援協助莫斯科重新建構其軍事要素，包括長程飛彈、火炮及無人機戰力，還有追蹤戰場動態的能力。

坎伯表示，中對俄的援助不是一次性的，也不是幾家「流氓機構」在幫俄國，而是在中國高層支持下，持續、全面的支援，用意在幕後供應各方面支援給俄國。

坎伯表示，中方的行動為俄國製造出來的戰力，不僅可用在烏克蘭戰場，還能「對歐洲其他國家造成戰略挑戰」；這種狀況，北約視為最高緊急事項。

坎伯指出，美歐因某些特定案例已制裁中國，以示回應，他另表示，預期美國、北約國家將採取後續行動。

華府多次警告說，中國在支援俄軍，為此美國上個月向20家中國、香港公司實施制裁。

美國採取行動之後，中國駐美大使館表示，北京按法規監督軍民兩用貨物的出口，還有中、俄之間的正常貿易及經濟互動，都符合世貿組織的規定及市場原則。

坎伯拒絕詳述接下來制裁行動的細節，只表示依他所見，美國及北約必須釋出明確、不含糊的訊息給北京，指出中方採取的動作危及歐洲的長期穩定。

白宮副國家安全顧問辛格(Daleep Singh)28日表示，美國及夥伴國準備動用制裁以及出口管制，阻止俄烏戰爭期間，中俄貿易危及他們的安全。

北約 俄國 烏克蘭

上一則

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

下一則

法德：應允烏用西方軍援攻俄境 但限曾攻烏軍事目標

延伸閱讀

憂捲入對俄戰爭？消息人士曝北約華府峰會考量：對烏克蘭加盟持懷疑態度

憂捲入對俄戰爭？消息人士曝北約華府峰會考量：對烏克蘭加盟持懷疑態度
須打5折出售+徵15%離境稅 西方企業撤離俄國「路障」多

須打5折出售+徵15%離境稅 西方企業撤離俄國「路障」多
布林肯：聯合全球確保北京維持現狀 國防部促中方勿升級情勢

布林肯：聯合全球確保北京維持現狀 國防部促中方勿升級情勢
520將屆 坎伯：不樂見改變台海現狀的挑釁作為

520將屆 坎伯：不樂見改變台海現狀的挑釁作為

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48
自7月1日開始，入境中國的旅客被認定是有國家安全疑慮者，中國國安機關可以檢查旅客的手機。（美聯社）

7月起入境中國查手機 中提3原則：不查普通人

2024-05-29 12:45
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣