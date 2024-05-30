熊貓外交新時代 寶力、青寶將在年底前來美

即將出借給華府動物園長居10年的大熊貓青寶。（美聯社）

華府 史密森尼國家動物園 (The Smithsonian National Zoo)29日與中國駐美大使謝鋒共同宣布，兩隻新的大熊貓「寶力」(Bao Li，2歲，雄性)跟「青寶」(Qing Bao，2歲，雌性)，將在今年年底前從中國送抵華府國家動物園。消息傳出，讓許多想念去年11月離開華府返回中國三隻熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)的民眾非常開心。

寶力是添添和美香的孫子

即將出借給華府動物園長居10年的大熊貓寶力，是添添跟美香的孫子。（美聯社）

華盛頓郵報報導，寶力與華府動物園的元老熊貓有親戚關係，他是添添跟美香在2013年生下的女兒「寶寶」(Bao Bao)所生，意即寶力是添添跟美香的孫子。

「添添」、「美香」、「小奇蹟」是在去年11月6日搭乘FedEx熊貓專機離開美國，並於當天下午從杜勒斯國際機場出發飛往中國。三隻熊貓的離開，讓許多粉絲相當傷心。

美聯社之前報導，三隻熊貓經過19個小時的飛行抵達中國幾天後，中國釋出可能再向美國借出新熊貓的訊息，熊貓愛好者們稱熊貓為「中美兩國人民之間的友誼使者」。去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登 舉行了一年來的首次面對面會晤。

中國的熊貓計畫長期以來一直作為外交的一種途徑。近年來，中國向俄羅斯和卡達借出大熊貓，但因與美國的外交關係有些不穩定，中國已開始逐步從美國和歐洲的動物園撤回大貓熊。

華府國家動物園園長超開心

國家動物園園長史密斯(Brandie Smith)說，「我現在很開心，很難表達內心的喜悅，」她說，這個項目對大熊貓非常重要，因為「我們正在努力拯救一個瀕危物種」，史密斯還提到，大熊貓吸引數百萬遊客到華府，還有數百萬民眾通過動物園的熊貓攝影鏡頭觀看熊貓。

在添添、美香、小奇蹟離開美國後，熊貓將重返華府的消息，的確令人感到意外。

熊貓定居10年 美年付百萬

華府國家動物園表示，新的熊貓租期為10年，將到2034年4月底告一段落，在此期間，動物園每年將向中國野生動物保護協會，支付100萬元。

玲玲(雌性)和興興(雄性)是最早到華府動物園的中國熊貓，他們在1972年抵達國家動物園，吸引了來自世界各地的數百萬名粉絲參觀。這對熊貓一起度過了20年，生下了五隻幼崽，但不幸的是沒有一隻倖存。

玲玲1992年因心臟衰竭去世，當時為23歲。興興則在1999年去世。一年多後，美香(雌性)和添添(雄性)來到了華府。與玲玲和興興不同的是，這對熊貓是在達成協議後租借的，他們在華府動物園居住 10 年，動物園向中國保育工作捐贈1000萬元並分享保育專業知識。自2000年起，動物園與中國野生動物保護協會三度續簽大貓熊合作研究繁殖協議。

經過史密森尼科學家和動物照護人員了解了大量有關大熊貓繁殖、幼崽發育和大熊貓原生棲息地的知識後，透過多次自然和人工繁殖嘗試，美香在華府生下並存活的幼崽，包括2005年出生的泰山、2013年的寶寶、2015年的貝貝、2020年8月的小奇蹟。