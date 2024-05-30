熊貓外交新時代 寶力、青寶將在年底前來美
華府史密森尼國家動物園(The Smithsonian National Zoo)29日與中國駐美大使謝鋒共同宣布，兩隻新的大熊貓「寶力」(Bao Li，2歲，雄性)跟「青寶」(Qing Bao，2歲，雌性)，將在今年年底前從中國送抵華府國家動物園。消息傳出，讓許多想念去年11月離開華府返回中國三隻熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)的民眾非常開心。
寶力是添添和美香的孫子
華盛頓郵報報導，寶力與華府動物園的元老熊貓有親戚關係，他是添添跟美香在2013年生下的女兒「寶寶」(Bao Bao)所生，意即寶力是添添跟美香的孫子。
「添添」、「美香」、「小奇蹟」是在去年11月6日搭乘FedEx熊貓專機離開美國，並於當天下午從杜勒斯國際機場出發飛往中國。三隻熊貓的離開，讓許多粉絲相當傷心。
美聯社之前報導，三隻熊貓經過19個小時的飛行抵達中國幾天後，中國釋出可能再向美國借出新熊貓的訊息，熊貓愛好者們稱熊貓為「中美兩國人民之間的友誼使者」。去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行了一年來的首次面對面會晤。
中國的熊貓計畫長期以來一直作為外交的一種途徑。近年來，中國向俄羅斯和卡達借出大熊貓，但因與美國的外交關係有些不穩定，中國已開始逐步從美國和歐洲的動物園撤回大貓熊。
華府國家動物園園長超開心
國家動物園園長史密斯(Brandie Smith)說，「我現在很開心，很難表達內心的喜悅，」她說，這個項目對大熊貓非常重要，因為「我們正在努力拯救一個瀕危物種」，史密斯還提到，大熊貓吸引數百萬遊客到華府，還有數百萬民眾通過動物園的熊貓攝影鏡頭觀看熊貓。
在添添、美香、小奇蹟離開美國後，熊貓將重返華府的消息，的確令人感到意外。
熊貓定居10年 美年付百萬
華府國家動物園表示，新的熊貓租期為10年，將到2034年4月底告一段落，在此期間，動物園每年將向中國野生動物保護協會，支付100萬元。
玲玲(雌性)和興興(雄性)是最早到華府動物園的中國熊貓，他們在1972年抵達國家動物園，吸引了來自世界各地的數百萬名粉絲參觀。這對熊貓一起度過了20年，生下了五隻幼崽，但不幸的是沒有一隻倖存。
玲玲1992年因心臟衰竭去世，當時為23歲。興興則在1999年去世。一年多後，美香(雌性)和添添(雄性)來到了華府。與玲玲和興興不同的是，這對熊貓是在達成協議後租借的，他們在華府動物園居住 10 年，動物園向中國保育工作捐贈1000萬元並分享保育專業知識。自2000年起，動物園與中國野生動物保護協會三度續簽大貓熊合作研究繁殖協議。
經過史密森尼科學家和動物照護人員了解了大量有關大熊貓繁殖、幼崽發育和大熊貓原生棲息地的知識後，透過多次自然和人工繁殖嘗試，美香在華府生下並存活的幼崽，包括2005年出生的泰山、2013年的寶寶、2015年的貝貝、2020年8月的小奇蹟。
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