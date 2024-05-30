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中美建交45周年 熊貓重返華府 謝鋒：美民眾更有機會見熊貓

記者顏伶如／綜合報導
位於華府的國家動物園29日舉行記者會宣布，今年年底將迎來中國兩隻大熊貓。(路透)
位於華府的國家動物園29日舉行記者會宣布，今年年底將迎來中國兩隻大熊貓。(路透)

史密森尼國家動物園29日宣布兩隻大熊貓年底將來到華府，華盛頓郵報29日報導分析，美中關係正值緊張，熊貓將重返華府的消息令人意外；中國掌理所有熊貓到美國動物園的租借事宜，熊貓家族一家三口「美香」(Mei Xiang)、「添添」(Tian Tian)、「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)去年底才剛離開，華府動物園竟能在短期之內再度迎接熊貓貴客。

中國駐美國大使謝鋒29日上午在動物園記者會上說，中美建交45周年之際，雙方開啟新一輪大熊貓保護合作，未來美國民眾將有更多機會見到大熊貓。

謝鋒表示，為了兩國人民福祉與世界未來，中國與美國應該視彼此為夥伴，而非對手。他指出：「期待大家像關心大熊貓一樣關心中美關係，共同努力開創和平與繁榮的明天。」

對於熊貓再度到來，國家動物園園長布蘭迪‧史密斯(Brandie Smith)表示：「我們沒想到可以這麼快實現。」但她表示，與中國的對口單位有著極佳的夥伴關係，「交涉讓熊貓重返動物園的磋商堪稱無縫連結(seamless)」。史密斯說，還沒有親眼見到這對熊貓，不過動物園代表團本月前往中國進行正式訪問時曾經前往探視。

代表團成員之一、國家動物園督察獸醫官史提爾(James Steeil)說，大熊貓看起來狀況「好極了」。他說，今後兩隻大熊貓不能讓造訪動物園的華府遊客驚豔，還能讓美國遊客一飽眼福。

雖然園方並未宣布熊貓抵達的確切時間，但動物園發言人安娜麗莎‧梅耶爾(Annalisa Meyer)說，對於大熊貓等動物的運送任務，園方較喜歡安排在氣候較為涼爽的時節。她說，秋季應該是不錯的選擇，但基於安全理由，動物園不會公布確切日期。

動物園表示，聯邦快遞(FedEx)將為這對大熊貓以及隨行的中方工作人員免費提供陸空交通運輸。

根據檢疫規定，大熊貓抵達後將先在熊貓館隔離至少30天，然後花數周時間適應新家的棲息環境，等待動物園評估熊貓的狀況已經可以接受參觀，館區才會對外開放。

在華府的史密森尼國家動物園園長史密斯29日在記者會上宣布貓熊重返的喜訊，表示「我...
在華府的史密森尼國家動物園園長史密斯29日在記者會上宣布貓熊重返的喜訊，表示「我現在很開心，很難表達內心的喜悅。」(路透)
中國駐美大使謝鋒29日在記者會上表示，中美建交45周年之際，雙方開啟新一輪大熊貓...
中國駐美大使謝鋒29日在記者會上表示，中美建交45周年之際，雙方開啟新一輪大熊貓保護合作，未來美國民眾會有更多機會見到大熊貓。(路透)

動物園 華府 謝鋒

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