TikTok曾提案改善 拜登政府不理 堅持「強迫出售」

拜登政府基於國家安全，對於抖音在北京的母公司「字節跳動」 當初所提之條件都不接受。(路透)

華盛頓郵報29日報導，母公司為北京字節跳動科技(ByteDance)的熱門影音平台TikTok 為了保住事業，2022年做出大膽決策，向拜登 政府提議願意讓聯邦政府 挑選負責美國營運的董事會成員、同意讓美國政府握有新聘人事否決權、願意花錢雇用與國防部簽有契約的美國公司監控原始碼(source code)，甚至允許聯邦官員得以受到安全威脅為由逕行關閉美國平台服務。然而，拜登政府並未接受提案，選擇簡單粗暴的選項，也就是通過立法並由拜登總統簽署禁令強迫TikTok出售，TikTok於是展開法律抗爭，以求生存。

拜登政府不曾公開解釋為何拒絕TikTok提議，而是選擇可能引發官司一路打到最高法院的另一個選項。聯邦政府官員2019年宣布對TikTok啟動調查以來，TikTok的美國用戶增加一倍，如今已有超過1億7000萬個美國地區帳號，就連拜登連任選舉團隊都有TikTok帳號。

TikTok與字節跳動科技均以「濫權手段違憲」為由，將拜登政府要求TikTok必須出售否則將遭禁用的法令告上法院，同時指控禁令違反第一修正案。報導指出，名稱為「德州計畫」(Project Texas)的TikTok提議，美國政府評估結論為何、拒絕原因為何，接下來可能在法庭上成為核心議題。

報導指出，拜登政府拒絕TikTok提議令人納悶的關鍵在於，政府接到能夠解決問題的提案，卻寧可選擇支持另一種作法，讓TikTok賣給美國買家。然而，推薦演算法缺乏透明化、用戶個資隱私保護等問題，即使TikTok易主恐怕仍將存在。

專門研究國際科技政策的喬治城大學(Georgetown University)法律教授錢德(Anupam Chander)指出，對於訂定法規或網路安全措施，美國政府基本上只能表示無奈。他說，TikTok提出多項重要的保護措施，但政府的考量並不是應用程式能不能受到保護，只在乎中國母公司。

錢德指出：「這彷彿是一記喪鐘，美國政府對於規範科技平台完全缺乏信心，深怕日後可能遇到某些安全漏洞。」