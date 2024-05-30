列黑名單中國公司 紛改名保在美生意

政府高層及國安專家表示，一些被美國列在黑名單的中國公司為躲避美方制裁，紛紛改名，或在美國註冊子公司，希望保住美國市場；中國公司列入黑名單倒也為美國創業者製造機會，與其共事，販賣美國消費者喜愛的中方商品。

華爾街日報(WSJ)29日報導，例如去年12月，一家新創公司「美國光學雷達」(American Lidar)在密西根州註冊，其計畫中的公司位址距美國三大車廠不遠，開車很快就抵達。但註冊時該公司沒提到的是：其母公司是中國禾賽科技集團，且被美方列為國安顧慮。

這種套路很熟悉，一家公司遭遇監管或商譽麻煩，都會以別的名稱來設立子公司或附屬公司。

隨著拜登 政府擴大政府列舉的黑名單，限制中國公司與美做生意，那些中方公司為了造出緩衝，不受華府反中政策打擊太大，紛紛改名，到美國本土開公司賣產品。

TikTok (海外版抖音)多年來耗費心力，與其中國母公司字節跳動保持距離，在美國設立總部，還想方設法在美重打品牌。可惜雖然動作頻仍，該短視頻App仍被新法針對；TikTok已向聯邦政府興訟，指控政府侵犯其憲法第一修正案得享之權利。

法律人士指出，中國公司費心盡力轉移生產、改品牌為美國公司，或以新名稱設立分支公司，都合乎法律。只是這些招數惹毛監管單位，因為不知道幕後母公司是誰，就無法執法。

世界最大無人機製造商深圳大疆創新科技有限公司，便與一家美國新創公司敲定協議，搶在可能遭禁之前在美出售無人機。

光學雷達廠禾賽科技生產的光學感測器，對美國自動車產業及軍方都很重要，但公司遭到指控，稱其產品可以用來搜集美方敏感數據，因此變成美中貿易戰要打的靶子。光學雷達可以讓汽車辨視周遭環境，保持車道及自動煞車等功能也得以實現。

禾賽在美國心臟地區設廠一個月之後，便被國防部 列入黑名單，指這家公司為中國解放軍在美營運單位。名單公布後，禾賽的股價一天內重挫30%，迄今未能恢復元氣。被國防部指名就無法與美軍做生意，但汽車廠及其他民間企業仍可購買。但禾賽最後還是暫停美國光學雷達廠計畫，指稱遭標誌為中國軍方單位影響其生意。