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參議員訪台會賴蕭 承諾再推「挺台」法案

記者周佑政、陳熙文、張文馨／綜合報導
賴清德總統(右)29日在台北總統府接見美國跨黨派代表團，與參議員蘇利文(左)握手致意。(中央社)
賴清德總統(右)29日在台北總統府接見美國跨黨派代表團，與參議員蘇利文(左)握手致意。(中央社)

美國聯邦參議員譚美等跨黨派訪問團29日訪台，分別會見賴清德總統、副總統蕭美琴與國安會秘書長吳釗燮。訪團成員、參議員蘇利文表示，將提出「與台灣同一陣線法案」(STAND with Taiwan Act)，要讓北京了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁。

美國聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，民主黨)、蘇利文(Dan Sullivan，共和黨)、昆斯(Chris Coons)及巴特勒(Laphonza Butler，加州)29日現身台北。譚美 、蘇利文及昆斯三人曾在2021年6月搭乘美軍運輸機抵台宣布拜登政府將捐贈台灣疫苗以對抗新冠肺炎疫情。

總統賴清德（右）29日在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，參議員達克沃斯（Tam...
總統賴清德（右）29日在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）（左）致詞表示，原本要搶先在賴總統上任之後成為第一個來自國會的訪團，但聽說來自眾議院的代表團已經搶先一步。（中央社）

這次三人在賴清德總統上任後，再度跨黨派參訪團聯袂訪問台灣。此外，譚美和蘇利文一行隨後也將赴新加坡參加安全論壇香格里拉對話。兩人均為參院軍事委員會成員。

蘇利文29日抵台後率先透過社群平台Ｘ證實這項訊息，他說，要向全世界展現，美國堅定支持台灣民主，並祝賀台灣人民又一次舉行成功的選舉與政權轉移。譚美聲明，此行展現美國對台灣強力的支持，這是選後首次造訪台灣的參議員訪團。

副總統蕭美琴昨天接見美國參議院跨黨派代表團，蘇利文（Dan Sullivan）（...
副總統蕭美琴昨天接見美國參議院跨黨派代表團，蘇利文（Dan Sullivan）（圖）將提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act），要讓北京了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁。（圖／總統府提供）

昆斯提到國會剛剛通過挹注給印太區域81億美元的安全補充預算，現在造訪東南亞，能重申美國確保區域和平穩定的承諾；同行的參議員巴特勒說，很榮幸能參加跨黨派代表團，祝賀台灣人民成功舉行選舉。

賴清德總統29日接見譚美、蘇利文、昆斯等人時表示，就如他在就職演說中所說，台灣會做世界和平的舵手、世界繁榮的推手，會繼續努力守護民主，讓民主台灣的光芒持續照亮世界，也期待新政府能繼續得到美國政府和國會的支持，台美能透過更緊密的交流合作，一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

譚美表示，為了重申致力於共同追求和平穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入蘇利文所提的「與台灣同一陣線法案」，希望成為第一位參與該法案的民主黨參議員，並期盼蘇利文在訪團回美後提出該法案。

蕭美琴副總統29日也接見譚美訪團，蘇利文在這場會晤中表示，為了增進嚇阻能力，「我們要讓北京的領導階層了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁」，這正是他提出「與台灣同一陣線法案」的用意。

副總統蕭美琴29日接見美國參議院跨黨派代表團。參議員譚美致贈球衣給蕭美琴。(圖/...
副總統蕭美琴29日接見美國參議院跨黨派代表團。參議員譚美致贈球衣給蕭美琴。(圖/總統府提供)

蘇利文 譚美 參議員

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