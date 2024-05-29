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2021年宣布贈疫苗 跨黨派3參議員再訪台

記者張文馨／華盛頓報導
圖為聯邦參議員譚美(前中)、蘇利文(前左二)、昆斯(前右二)2021年6月6日訪問台灣時，台外交部長吳釗燮(前右)前往接機。(中央社)
圖為聯邦參議員譚美(前中)、蘇利文(前左二)、昆斯(前右二)2021年6月6日訪問台灣時，台外交部長吳釗燮(前右)前往接機。(中央社)

聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，民主黨)、蘇利文(Dan Sullivan，共和黨)及昆斯(Chris Coons，民主黨)2021年6月搭乘美軍運輸機訪台，宣布拜登政府將捐贈台灣疫苗以對抗新冠肺炎疫情；這個跨黨派三人組28日現身台北，在中華民國總統賴清德上任後，再度聯袂訪問台灣。

蘇利文率先透過社群平台X證實這一訊息，他說，「我剛和參議員同僚代表團抵達台灣，向全世界展現美國堅定支持台灣民主，並祝賀台灣人民又一次舉行成功的選舉與政權轉移」。

譚美透過聲明表示，由譚美和蘇利文率領的跨黨派代表團，與昆斯和巴特勒(Laphonza Butler，民主黨)一道訪台，展現美國對台灣跨黨派的強力支持，他們將會晤賴清德總統及副總統蕭美琴；他們是選後首次造訪台灣的參議員訪團。

此外，譚美和蘇利文一行也將赴新加坡參加安全論壇香格里拉對話。

譚美說，美國想要持續作為國際領袖，就必須展現對台灣之流友人的支持；蘇利文表示，每次的台灣選舉都會威脅中共的核心前提(亦即一人永久統治最適合14億人口)，這是中共的巨大弱點，而美國必須展現堅定支持台灣民主，與盟友合作，強化兩岸威懾。

昆斯提到國會剛通過挹注給印太區域81億元的安全補充預算，他說，現在造訪東南亞，能重申美國確保區域和平穩定的承諾；巴特勒則說，很榮幸能參加跨黨派代表團，祝賀台灣人民成功舉行選舉。

2021年台灣與疫情艱苦搏鬥之際，譚美、蘇利文及昆斯訪問亞洲，原擬參加在新加坡舉行的香格里拉對話，該論壇因疫情取消，議員們決定訪問南韓與台灣。

據指出，在台灣爭取美國釋出疫苗的過程中，這三位議員出了不少力；2021年6月6日上午，由譚美代表在松山機場宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗，這也是美國首批捐贈台灣的新冠疫苗，拜登政府後續追加至250萬劑莫德納疫苗。

當時參議員們首度搭乘美軍現役大型運輸機主力、C-17戰略戰術運輸機抵台，引發外界高度關注；譚美坐著輪椅，和蘇利文及昆斯一起從運輸機機尾門現身，成為經典畫面。譚美和蘇利文均有軍事背景；昆斯則是拜登總統好友，2010年承接拜登在德拉瓦州的參議員席次。

譚美 蘇利文 疫苗

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