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無證移民「玩弄」庇護系統？梅奧卡斯認了

編譯尤寶琪／綜合報導
國安部長梅奧卡斯近日受訪時坦承無證移民，試圖「玩弄」美國庇護系統；同時修改法令，讓恐怖份子非法入境被捕時更易曝光。(美聯社)
國安部長梅奧卡斯近日受訪時坦承無證移民，試圖「玩弄」美國庇護系統；同時修改法令，讓恐怖份子非法入境被捕時更易曝光。(美聯社)

聯邦國土安全部(Homeland Security)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)接受「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)訪問時，坦承一些跨越美墨邊境的無證移民，試圖「玩弄」美國庇護系統；這說法呼應了共和黨人經常指出的看法，但拜登政府平時卻鮮少提出這一點。

梅奧卡斯23日表示：「現實就是，的確有些人試圖玩弄這系統。這情況雖然不適用於我們遇到的每一個人，但的確存在，而我們也會因應處理。」

梅奧卡斯是在回答關於美國民眾針對南部邊境局勢表示擔憂的問題時，做出上述評論；根據官員報告，南部邊境遭逮捕移民數量，在過去三年內持續創下歷史新高；移民問題目前也已經成為總統拜登民調中，反應最糟糕，同時也是11月總統大選中選民最關心的問題。

多年來，包括前總統川普在內的共和黨人，一直都指責移民欺騙或濫用美國庇護程序，好藉此無限期居留美國，並表示需要制定庇護限制或禁令，來阻止那些資格不符的人，提出薄弱或甚至不存在的申請理由。

不過，當民主黨人和包括梅奧卡斯在內等拜登政府官員，談到改革美國庇護制度時，則主要都是談到需要加快處理申請，並迅速向符合條件者提供庇護，同時將不符合條件者驅逐出境。

美國法律允許身在美國境內的移民請求庇護，就算他們是非法入境，但申請人必須要能證明，他們是為了逃離因為國籍、種族、宗教、政治觀點或社會團體成員身份而遭受到的迫害。根據政府數據，許多申請庇護的移民，最終都無法達到能取得庇護的法定門檻。

梅奧卡斯在採訪中表示，他協助與參議院一個由兩黨議員共組的小組，所斡旋的一項邊境安全提案，將「為我們提供更多工具，來應付這種，試圖玩弄系統的人」。

不過這項法案因為共和黨方的支持不足，已經兩度通關失敗；該法案將提高通過初步庇護面談的門檻，並賦予總統權力，可在非法入境人數激增時，關閉入境口岸之間的庇護申請。

庇護 移民 拜登

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