「恐怖分子」混入無證客入境美 國安部修規補漏洞

由於現行法規漏洞，與恐怖活動有關的無證移民得以獲釋入境美國本土，驚動執法機構，拜登政府為亡羊補牢，緊急改弦易轍，以防堵再有恐怖份子趁虛而入。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，國土安全部 長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)於5月9日透過備忘錄公布新政策，推翻2004年以來規定機密資料只能在移民程序「作為最後手段使用」的限制。

原本的舊政策，移民官員對於無證移民是否具備申請庇護的資格，必須進行初步審核，同時檢察官若提出驅逐出境訴訟時，必須獲得國土安全部部長的許可後，才能提供機密資料。

如今新指令放寬相關人員可直接向所屬機關例如「移民和海關執法局」(Immigration and Customs Enforcement，)或「美國國籍暨移民局 」(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)負責人申請核准。

國土安全部官員指出，這份備忘錄是為因應恐怖威脅而採取的移民政策新措施：「過去五年來，我們看到愈來愈多跨國犯罪組織成員跨過半個地球蠢蠢欲動，其中最令人擔憂的是來自東半球，其潛伏方式出現重大改變。 」並強調：「我們看到過去數年來，恐怖威脅比911事件之後，顯得更加複雜且嚴峻。」

NBC報導指出，來自阿富汗、現年48歲的哈爾文(Mohammad Kharwin)於2023年越境時被捕，不過邊境巡邏隊(Border Patrol)手上沒有他與恐怖分子觀察名單的生物識別資料而將他釋放，堂而皇之入境生活一年多，直到2024年初被ICE逮捕。

由於ICE檢察官手上握有的證據屬於機密文件，於是隱匿被告可能與恐怖主義有關的情報，也未向法官說明被告涉及危害國家安全，而是指控被告有潛逃之虞，因此4月11日卡爾文被德州 移民法官釋放。

NBC報導指出，卡爾文是伊斯蘭黨(HIG)成員，被列入聯邦調查局(FBI)的恐怖分子觀察名單，已經在德州聖安東尼奧市(San Antonio)再次被捕。