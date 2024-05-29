我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

「恐怖分子」混入無證客入境美 國安部修規補漏洞

編譯俞仲慈／綜合報導

由於現行法規漏洞，與恐怖活動有關的無證移民得以獲釋入境美國本土，驚動執法機構，拜登政府為亡羊補牢，緊急改弦易轍，以防堵再有恐怖份子趁虛而入。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)於5月9日透過備忘錄公布新政策，推翻2004年以來規定機密資料只能在移民程序「作為最後手段使用」的限制。

原本的舊政策，移民官員對於無證移民是否具備申請庇護的資格，必須進行初步審核，同時檢察官若提出驅逐出境訴訟時，必須獲得國土安全部部長的許可後，才能提供機密資料。

如今新指令放寬相關人員可直接向所屬機關例如「移民和海關執法局」(Immigration and Customs Enforcement，)或「美國國籍暨移民局」(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)負責人申請核准。

國土安全部官員指出，這份備忘錄是為因應恐怖威脅而採取的移民政策新措施：「過去五年來，我們看到愈來愈多跨國犯罪組織成員跨過半個地球蠢蠢欲動，其中最令人擔憂的是來自東半球，其潛伏方式出現重大改變。 」並強調：「我們看到過去數年來，恐怖威脅比911事件之後，顯得更加複雜且嚴峻。」

NBC報導指出，來自阿富汗、現年48歲的哈爾文(Mohammad Kharwin)於2023年越境時被捕，不過邊境巡邏隊(Border Patrol)手上沒有他與恐怖分子觀察名單的生物識別資料而將他釋放，堂而皇之入境生活一年多，直到2024年初被ICE逮捕。

由於ICE檢察官手上握有的證據屬於機密文件，於是隱匿被告可能與恐怖主義有關的情報，也未向法官說明被告涉及危害國家安全，而是指控被告有潛逃之虞，因此4月11日卡爾文被德州移民法官釋放。

NBC報導指出，卡爾文是伊斯蘭黨(HIG)成員，被列入聯邦調查局(FBI)的恐怖分子觀察名單，已經在德州聖安東尼奧市(San Antonio)再次被捕。

移民局 國土安全部 德州

上一則

國會調查拜登父子見華信劉亞東 簡訊曝光

下一則

無證移民「玩弄」庇護系統？梅奧卡斯認了

延伸閱讀

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行
百萬無證客攜眷湧入 公校壓力大

百萬無證客攜眷湧入 公校壓力大
失蹤5天 名校中國博士生陳屍河中 警方稱無他殺嫌疑

失蹤5天 名校中國博士生陳屍河中 警方稱無他殺嫌疑
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

熱門新聞

11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
「封口費」案法官28日在辯護律師團終結辯論(closing arguments)之後，將做出陪審團指示(jury instructions)；陪審團指示具有龐大影響力，可能改變判決結果。(美聯社)

法官的陪審團指示 可能改變川普「封口費」案判決結果

2024-05-28 08:42

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費