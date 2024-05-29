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7月起入境中國查手機 中提3原則：不查普通人

編譯中心／綜合報導
自7月1日開始，入境中國的旅客被認定是有國家安全疑慮者，中國國安機關可以檢查旅客的手機。（美聯社）
自7月1日開始，入境中國的旅客被認定是有國家安全疑慮者，中國國安機關可以檢查旅客的手機。（美聯社）

中國國安機關7月起可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗，引發安全疑慮，中國國安部28日強調，入境查手機會在「三個明確」下進行，包括查驗前提明確、查驗對象明確、查驗流程明確；並聲稱在與「反間諜工作」無關的情況下，國安人員不能隨意查驗，普通入境人員不會是查驗對象。

中國將於7月1日施行「國安機關行政執法程序規定」和「國安機關辦理刑事案件程序規定」，明文賦予國安執法人員可檢查旅客隨身物品、電子裝置等權限。

台灣大陸委員會日前發布新聞稿提醒，未來在中國大陸可能連在公共場所的穿著、配戴飾品，或是製作、傳播、散布物品，經中共認為「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，都可能違反法令，籲請國人慎思赴陸之必要性。

7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。(新華社)
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。(新華社)

中國國安部28日發文稱，前述規定是深化國安法治建設的重要體現，一些境外反華敵對勢力藉機造謠抹黑，炮製所謂「所有人入境中國都會被查手機」，荒謬至極。

國安部稱，前述規定在執法程序上有嚴格限定，包含查驗前提明確，必須是依法執行反間諜工作任務。在與反間諜工作無關的情況下，國安人員不能私自隨意查驗；其次是查驗對象明確，必須是與反間諜工作有關的個人和組織，比如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。查驗對象不能是無關人員，更不會是普通入境人員。此外，查驗流程明確，必須經設區的市級以上國安機關負責人批准。國安部4月26日發布文件，表示將擴大執法監管範圍，新規賦予執法人員調查他人電子裝置的權力，指這有利於打擊破壞國家安全的非法活動。例如來訪中國的遊客或回國的中國人，都可能被執法人員檢查手機或電腦等設備。

國安部28日在微信公眾號聲明表示，「一些境外反華敵對勢力藉機造謠抹黑、搬弄是非」，並反駁所有入境者在入境時都要接受手機檢查的說法，稱這種說法「荒謬至極」。前述兩項新規是依據反間諜法而訂定。

美國之音報導，在此之前，全國人大常委會今年2月通過修訂「保守國家秘密法」，已自5月1日起實施，擴大了限制性敏感資訊的範圍，延伸到包括所謂的「工作秘密」。

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