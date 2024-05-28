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率團訪台 眾院外委會主席麥考爾：中國有些紅線不能跨

記者陳熙文、編譯俞仲慈／綜合報導
中華民國總統賴清德（右）27日在總統府接見美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾（左）訪問團。（圖／總統府提供）
中華民國總統賴清德（右）27日在總統府接見美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾（左）訪問團。（圖／總統府提供）

聯邦眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)共和黨籍主席麥考爾(Michael McCaul)率團訪問台灣，27日接受媒體訪問時強調中國有些紅線不能跨越，而美方對台首要任務是確保有足夠「威懾」(intimidating)並竭盡所能避戰，重申美國軍援馬上就到，可增強台灣威懾能力。

麥考爾領導聯邦眾議員潘尼達(Jimmy Panetta，加州)、胡樂涵(Chrissy Houulahan，賓州)、威爾森(Joe Wilson，南卡羅來納州)以及外交委員會印太小組主席金映玉(Young Kim，加州)、「國會台灣連線」共同主席巴爾(Andy Barr，肯塔基州)等一行人拜會賴清德總統後，舉行記者會。

沒料到北京會以軍演威脅

麥考爾表示，近日中國解放軍軍演，顯示北京當局無意依循「台灣關係法」與台灣和平互動，並指控俄羅斯、伊朗與中國等國領導人破壞世界和平，而且是二戰以來從未見過的暴力與侵略行為。

當媒體詢問，若台海情勢升溫，美國是否願意將台灣納入四邊安全對話(Quad)或澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)以強化台灣戰略地位，麥考爾表示，美國國會對台灣始終支持，但沒有預料到中方以軍演威脅台灣民主總統選舉。

戰爭會讓美面臨艱困抉擇

麥考爾表示，美國基於「台灣關係法」會盡可能提供軍備與訓練，但仍強調中國有些紅線不能跨越，否則將導致慘烈戰爭，同時美方外交策略也步步為營，不去牴觸中方紅線。

麥考爾坦承，若未來真的到達戰爭臨界點，美國將面臨艱困抉擇，不過仍強調，首要任務就是竭盡所能避戰，確保有足夠「威懾」阻止戰爭發生，向中國表明入侵台灣的風險大於收穫；他說：「沒有威懾力，習近平就有大膽出擊的野心。」

台國防應以海上戰力為主

麥考爾表示，若兩岸開戰，頭幾日的戰事將會相當激烈，速度也會非常快。現在至關重要的是，必須確保台灣有足夠的武器威嚇，讓習近平在軍事計算上趨向悲觀。

麥考爾指出，中方軍演可提供台灣國防警告與參考，因應之道應以海上戰力包括魚叉反艦飛彈等為主，因為台灣防衛目標是阻擋解放軍登陸，但地面武器難以達到預期效果。

另外針對過去兩年延遲交付的軍售，麥考爾回應道：「這批武器我們已經有所進展，我希望更快看到它可以運抵台灣。」並保證無論誰贏得11月美國總統大選，美國都將支持台灣。

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