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對抗中國經濟霸凌 美國務院設8人小組 專為盟友出主意

編譯廖振堯／綜合報導
立陶宛因台灣問題與中國起爭執後，受到中方經濟抵制，曾透過美國國務院的八人小組尋求協助。（路透）
立陶宛因台灣問題與中國起爭執後，受到中方經濟抵制，曾透過美國國務院的八人小組尋求協助。（路透）

中國與他國發生爭端時，往往以貿易手段脅迫、拒買商品，如2010年挪威將諾貝爾和平獎授予劉曉波時，中國停買鮭魚；2012年後中國因南海爭議拒絕進口菲律賓香蕉；2020年澳洲呼籲調查新冠疫情起源，中國因此提高澳洲大麥和紅酒關稅來回擊。而美國國務院為應對中國的經濟霸凌，兩年前成立稱號「the firm」（公司）的八人團隊，專為盟國諮詢，提供援助，試圖反擊中國的全球影響力。

美聯社報導，中國駐華盛頓大使館曾抗議貿易脅迫的說法，稱其「完全沒有根據」，反指是美國經濟欺凌中國、濫用出口管制、不公對待中企。但副國務卿費南德斯(Jose Fernandez)指出中國相信恐嚇手段有效、一遍又一遍地以貿易脅迫，所以國務院才採取行動阻止。

國務院在立陶宛2022年因台灣問題與中國起爭執後，決定設立由中國政策協調員哈特(Melanie Hart)領導的八人團隊，負責審視中國與他國貿易的脆弱性，並為那些貿易被斷或擔心被斷的國家擬定應對措施。費南德斯說自該團隊成立以來，已有十多個國家向拜登政府尋求協助。

中國因立陶宛未以「中華台北」稱呼「駐立陶宛台灣代表處」而不滿，與立陶宛的貿易從2021年底和2022年初開始停滯，歐洲企業警告中國市場將禁止使用立陶宛製汽車零件。立陶宛並未屈服而是向美國求援，接著美國進出口銀行(U.S. Export-Import Bank)便提供6億元的出口信貸、外交官們幫忙尋找立陶宛商品新出口市場，五角大廈也與立陶宛簽署了一項採購協議。

一位國務院官員表示該團隊就是第一道防線，能快速反應並迅速與其他機構協調，務求充分利用「美國政府的所有工具」，省去重新調整供應鏈所需的數年時間。如美國可能會建議盟國接收求援國的農產品，或建造更多冷藏倉庫，幫助產品送達更遠的市場，或提高產品品以打入更多市場。

立陶宛 國務院 澳洲

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