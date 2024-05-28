解放軍操演區兩岸落差大 分析：中方創造模糊空間

解放軍結束兩天的圍台軍演，但比對解放軍及台國防部公告的演習範圍，雙方落差很大，其中是否有特別涵意，也引起美國智庫的興趣。

解放軍 軍演落幕，美國智庫「戰略與國際研究中心」（ CSIS）分析發現，兩岸公告資訊落差很大。台灣國防部 記者會上解放軍演習概況圖，各操演區大小、位置，都與解放軍東部戰區的示意圖有異：不僅所有操演區均不在台灣的領海鄰接區內，部分區域更位移超過60公里(約37.3哩)。對此現象，專家看法不一，有人認為是台軍圖資過於老舊，跟不上時代；也有人認為，解放軍不公告操演區座標，就是創造各自表述空間，避免局面過度緊張。

東部戰區23日宣布，實施代號「聯合利劍-2024A」演習，並發布示意圖，在台灣周邊畫設五處操演區，四處離島水域也畫為操演區。解放軍未公告操演區精確座標，也未要求飛機船隻迴避。若將示意圖套疊地圖上，可發現五處環台操演區，均一定程度侵入台灣管轄的領海鄰接區。

當天傍晚，台國防部記者會指出，解放軍機艦向24浬（鄰接區邊線）靠近，國防部運用海空兵力應對。狀況圖上，也畫出解放軍各操演區。然而環台五區範圍，均未與台灣的鄰接區重疊，位置也與對方公告資訊有落差，其中北部海域的一區，向東北偏移60公里以上。

曾任台國防部副部長的立委陳永康說，解放軍宣告的操演區，侵入台灣的鄰接區；台軍將其阻擋於24浬外，值得肯定，但這是台方處置得當，不該把對方「考題」一併改掉。

至於落差原因，陳永康認為是台軍的圖資處理能力需強化。他舉例，記者會狀況圖上，可看到海峽中線以東，有三處國軍的訓練空域，事實上應有四處，早期國際航圖漏列一處，近年早已更新。台國防部圖上還是三處，顯示仍在用陳年舊圖。

同樣出身海軍的中華戰略學會資深研究員張競，對此看法不同。他認為台灣方面早就宣示，對解放軍迫近的最後底線是24浬，解放軍未公告操演區座標，正好創造了模糊空間，其雖絕不可能承認台灣方面的領海，但實務上等於「附貼」於鄰接區邊線進行操演。這到底是巧合還是彼此心照不宣，外界難以證實。