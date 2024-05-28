解放軍對台演習期間 美國務院即向中方表達高度關切

美國國務院中國事務協調員藍墨客(右)和中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，2023年11月3日在北京舉行首輪海洋事務磋商。(取自玉淵譚天微博)

國務院 27日發布新聞稿指出，國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）23日與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行視訊會議，曾表達對中國在台灣周邊進行軍事演習的高度關切。中國於本月23、24日在台灣及金門、馬祖周邊海域舉行「聯合利劍-2024A」軍演。

國務院發言人23日回覆世界日報詢問時曾表示，美國自信現在美軍在區域的軍力部署與行動，能確保和平穩定，並符合美國的國家安全承諾。國防部 在答覆本報記者詢問時進一步批評中方的軍演「魯莽」(reckless)。

國務院27日的新聞稿指出，副國務卿兼國務院跨局處中國協調辦公室最高官員藍墨客23日與洪亮舉行視訊會議，雙方討論南海、東海的當前局勢，及其他海事問題。美國重申維護台海和平穩定的重要性。

國務院指出，藍墨客在會談中對中國人民解放軍在台海及周邊進行聯合軍演表達高度關切。美國也關切中國以危險和破壞穩定的行為干擾其他國家在公海航行的自由，並重申美國堅如磐石的同盟承諾、及對維護國際海洋法的堅定支持。

國務院表示，這次的視訊會議是美中雙方去年11月3日在北京舉行海事會談後的後續會議，展現雙方以負責任的態度處理美中關係，保持溝通管道暢通。

中華民國總統賴清德就職後第3天，中國解放軍東部戰區即發動戰區的陸、海、空、火箭軍等軍種，23、24日在台灣及金馬周邊展開軍演，但演習中並未實施實彈演訓，事前也未公告演習範圍的經緯度。

另外，五角大廈於24日即宣布，美國國防部長奧斯丁將參加本月底在新加坡 舉行的2024年香格里拉軍事對話，意味可望與中國國防部長董軍會晤。

中國國防部則遲至27日才發布新聞稿稱，5月29日至6月3日國防部長董軍將應邀出席第21屆「香格里拉對話」並訪問新加坡。

外界預期董軍此行將與奧斯丁會晤，這是在賴清德上任後兩岸緊張情勢升高之際，中美防長時隔近一年半再度會晤，備受關注，預計台海局勢將是兩人會談重點之一。

中國國防部表示，董軍在香格里拉對話裡將以「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。訪問新加坡期間，董軍將與新加坡政府和防務部門高層舉行會見會談。

奧斯丁已於4月16日與董軍進行視訊通話。這一連串相關訊息，顯示美中恢復自2022年中斷以來的軍事對話，均在持續當中。

香格里拉對話是每年於新加坡舉行區域規模最大、規格最高的多邊安全論壇。新加坡聯合早報此前報導，奧斯丁將會與董軍會談。這也將是董軍去年12月上任以來，首次與奧斯丁會面。

美國與菲律賓陸戰隊在本月初曾舉行聯合演習，挺進距離台灣僅160公里(約99.4哩)的菲國伊特巴亞特島，華爾街日報26日刊出隨軍報導指出，兩國陸戰隊若是持續北進，一小時內就可開抵台灣；雖只是演習，但陸戰隊是為爆發真正戰鬥預作準備，從鄰近中國的島鏈地區與解放軍戰鬥。