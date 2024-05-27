全美車禍頻傳 3大自駕車涉潛在瑕疵被調查
隨著自動駕駛流行，全國發生多起相關車禍意外，引發全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)關切，宣布針對三大自駕汽車業者涉及數十起車禍的潛在瑕疵進行進一步調查。
根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，NHTSA本月率先宣布，針對亞馬遜Zoox自駕汽車追撞意外進行調查；谷歌(Google)母公司「字母控股」(Alphabe)旗下無人計程車Waymo因涉及31起車禍也被點名調查；還有通用汽車(General Motors)一輛自駕汽車Cruise去年在舊金山撞倒並拖行一名行人後，已遭到聯邦政府的調查。
根據自駕汽車業協會(Autonomous Vehicle Industry Association)宣稱，全國只少有10州引進自駕汽車，光是加州就有40家業者獲得自駕測試許可，投資金額高達數十億元。
根據自駕業者透露，自駕汽車行駛里程累計達7000萬哩，相當於293次地球月球往返距離，但仍僅占國人每日駕駛90億哩一小部分，加上自駕汽車仍處於起步階段，引起外界對於自駕汽車安全性提出質疑。
舊金山自行車聯盟(San Francisco Bike Coalition)臨時執行董事懷特(Christopher White)堅決反對自駕汽車上路；他說：「可預測性就是道路安全最重要的指標之一。」並強調：「如果自駕不可預測，就算不會造成車禍，也可能導致前所未聞的疏失發生。」
通用無人計程車Cruise曾是全國自駕業的領導品牌，但自舊金山的撞人車禍後，加州交通部門以存有「不合理風險」為由撤銷執照，迫使Cruise暫停國內無人駕駛業務。
Waymo上周公布聲明強調，對自家汽車安全性感到自豪，並將與NHTSA合作，達成「全球最值得信賴駕駛」的目標。
專研汽車新興技術、紐約卡多索法學院(Cardozo School of Law)教授萬斯利(Matthew Wansley)直言：「不切實際的期望與炒作時代已然結束，自駕汽車業應在顯微鏡下接受審視，因為私人企業正在公共道路上進行實驗。」
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