全美車禍頻傳 3大自駕車涉潛在瑕疵被調查

AI自動駕車造成的車禍日多，聯邦已展開調查。圖為2022年科羅拉多州一輛自動駕駛汽車造成嚴重車禍。(美聯社)

隨著自動駕駛流行，全國發生多起相關車禍意外，引發全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)關切，宣布針對三大自駕 汽車業者涉及數十起車禍的潛在瑕疵進行進一步調查。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，NHTSA本月率先宣布，針對亞馬遜Zoox自駕汽車追撞意外進行調查；谷歌(Google)母公司「字母控股」(Alphabe)旗下無人計程車Waymo因涉及31起車禍也被點名調查；還有通用汽車(General Motors)一輛自駕汽車Cruise去年在舊金山 撞倒並拖行一名行人後，已遭到聯邦政府的調查。

根據自駕汽車業協會(Autonomous Vehicle Industry Association)宣稱，全國只少有10州引進自駕汽車，光是加州 就有40家業者獲得自駕測試許可，投資金額高達數十億元。

根據自駕業者透露，自駕汽車行駛里程累計達7000萬哩，相當於293次地球月球往返距離，但仍僅占國人每日駕駛90億哩一小部分，加上自駕汽車仍處於起步階段，引起外界對於自駕汽車安全性提出質疑。

舊金山自行車聯盟(San Francisco Bike Coalition)臨時執行董事懷特(Christopher White)堅決反對自駕汽車上路；他說：「可預測性就是道路安全最重要的指標之一。」並強調：「如果自駕不可預測，就算不會造成車禍，也可能導致前所未聞的疏失發生。」

通用無人計程車Cruise曾是全國自駕業的領導品牌，但自舊金山的撞人車禍後，加州交通部門以存有「不合理風險」為由撤銷執照，迫使Cruise暫停國內無人駕駛業務。

Waymo上周公布聲明強調，對自家汽車安全性感到自豪，並將與NHTSA合作，達成「全球最值得信賴駕駛」的目標。

專研汽車新興技術、紐約卡多索法學院(Cardozo School of Law)教授萬斯利(Matthew Wansley)直言：「不切實際的期望與炒作時代已然結束，自駕汽車業應在顯微鏡下接受審視，因為私人企業正在公共道路上進行實驗。」