因AI獲獎 也因AI停學 大學生反擊 提告校方

喬治亞州 愛默蕾大學(Emory University)一名學生去年在校園創意大賽以自創的人工智慧(AI )軟體獲獎，不料半年後，校方以該軟體有協助作弊之嫌為由，祭出停學處分，學生憤而決定向法院提告。

根據華爾街 日報(WSJ)報導，20歲的愛默蕾大學大三學生克雷佛(Benjamin Craver)獲得父母贊助律師費後，已經向亞特蘭大地方法院提告，希望推翻校方懲處並刪除停學紀錄；他說：「基本上停學是一種永久性紀錄，會留下學術不實的標籤，實在令人不安。」

愛默蕾大學發言人拒絕發表評論，宣稱不會對未判決官司發表評論，不過根據法院文件，校方宣稱克雷佛的AI軟體「Eightball」可將班級資料外洩並協助該校學生作弊。

攻讀歷史與經濟學的克雷佛表示，2022年冬天首次接觸AI技術，於是和一位朋友(同樣被停學處分的匿名學生)共同設計，由朋友編寫程式碼，克拉佛負責製作傳單並在社群媒體貼文宣傳。

於是去年3月，克雷佛以「Eightball」參加該校商學院年度創意大賽Pitch the Summit，順利擊敗其他六位競爭者，獲得冠軍以及一萬元獎金，他說：「我們壓根沒料到會有這種結果，真的很酷。」

克雷佛表示「Eightball」不同於聊天機器人ChatGPT是透過網路搜尋資訊，而是針對學生上傳的課堂資料如幻燈片或筆記，建立學習卡(Flash Card)、測驗題或學習指南，也不會從網路獲取其他資料，他強調：「AI就像網路一樣，肯定會對世界產生重大影響，我們希望專注AI領域並進一步創新。」

不料去年11月，克雷佛接獲校方電子郵件通知有停學危險；愛默蕾大學榮譽委員會今年1月舉行聽證會後提出報告，指控「Eightball」學習軟體連接教授們公布的課堂筆記，嚴重違反校規。

雖然克拉佛2月向校方提出上訴，但一個月後遭到駁回，不得不採取法律途徑，希望今年秋天重返校園，並持續推廣「Eightball」進入其他大學，他說：「我的首要目標是重返學校並能夠完成學業，如果能夠做到，毫無疑問會是最棒的事。」