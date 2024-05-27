我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

強烈風暴重創中西部至少15死 27日撲向東部

編譯陳韻涵／綜合報導
無人機飛過德州災區，只見民房被夷為平地，汽車被掀翻，可見暴風威力驚人。(美聯社)
無人機飛過德州災區，只見民房被夷為平地，汽車被掀翻，可見暴風威力驚人。(美聯社)

強烈風暴與龍捲風26日肆虐大平原區，德州、奧克拉荷馬和阿肯色已知15人死亡；此外，惡劣天候導致在印第安納州印第安納波利斯市(Indianapolis)舉行的「印第500」(Indy 500)大賽車賽延後四小時開跑。

美聯社報導，強烈風暴26日侵襲中部，沿途肆虐德州、奧克拉荷州和阿肯色州，摧毀房舍和一處卡車停靠站，數十人躲進公廁等待狂風暴雨過境。

這場風暴重創達拉斯西北部到阿肯色西北部，危及中西部其他地區；氣象預報指出，東部27日面臨天災風險，警戒區域包括阿拉巴馬州多數區域到靠近紐約市的部分地區。

龍捲風威力強大，鋼梁都被吹折，汽車殘骸堆疊在一起。(美聯社)
龍捲風威力強大，鋼梁都被吹折，汽車殘骸堆疊在一起。(美聯社)
龍捲風肆虐德州後，居民檢視嚴重損毀的汽車。(美聯社)
龍捲風肆虐德州後，居民檢視嚴重損毀的汽車。(美聯社)
龍捲風除肆虐德州外，也侵襲奧克拉荷馬州，民宅的屋頂被暴風捲走。(美聯社)
龍捲風除肆虐德州外，也侵襲奧克拉荷馬州，民宅的屋頂被暴風捲走。(美聯社)

鄰近奧克拉荷馬州的德州庫克郡(Cooke)25日晚出現龍捲風，席捲靠近移動房屋園區的鄉村地帶，造成七人死亡。

風暴摧毀奧州兩棟房屋，造成兩人死亡，另有一處戶外婚宴的賓客受傷，該區數萬戶停電。

庫克郡警長薩賓頓(Ray Sappington)表示，龍捲風與風暴過境沿線災情慘重，死者包括2歲和5歲的幼童。

庫克郡涵蓋受創最嚴重的谷景地區(Valley View area)，當地有一戶家庭的三名成員死亡。

龍捲風肆虐德州，一處卡車休息區被強風吹得七零八落。(美聯社)
龍捲風肆虐德州，一處卡車休息區被強風吹得七零八落。(美聯社)

達拉斯 數十人躲公廁待援

住在達拉斯北部Farmers Branch的帕拉(Hugo Parra)表示，他與其他40到50人躲在一處卡車休息站公廁待援；風暴吹飛屋頂、擊垮牆壁、損壞鋼筋，車輛被疾風吹得七凌八亂。

帕拉說：「一名消防隊員發現並拯救我們，他說『你們非常幸運』，這場風災幾乎要把我們捲出該公廁。」

德州丹頓郡(Denton)傳出多人傷亡，傷者搭救護車或直升機送醫急救。 

阿肯色州至少五人身亡，包括柏恩郡(Boone)一名26歲少女在倒塌房屋外被尋獲；緊急事務官員波倫(Daniel Bolen)表示，班頓郡(Benton)有一人死亡、馬利森郡(Marion)找到兩具屍體。

肯塔基州路易維爾市(Louisville)市長格林伯格(Craig Greenburg)表示，一名男子26日遭強風吹倒的樹壓死。

印第500大賽車 延後4小時開跑

另在印州，著名的「印第安納波利斯500哩」(簡稱印第500)賽車因雷雨延後四小時開幕。 

受惡劣天氣影響，印第安納波利斯賽車場(IMS)官員一度疏散12萬5000名觀眾，雨勢停歇後又花了兩小時乾燥賽道才恢復賽程；參賽選手必須跑完200圈，且這場比賽訂有晚上8時15分的停賽宵禁。

德州 賽車 庫克

上一則

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

下一則

美眾院外委會主席率團訪台 賴清德籲兩岸共同承擔區域安全責任

延伸閱讀

龍捲風+風暴襲德州、奧克拉荷馬等中部多州 至少14死

龍捲風+風暴襲德州、奧克拉荷馬等中部多州 至少14死
德州烏瓦德小學槍擊2周年 家屬告META、槍械廠與「決勝時刻」發行商

德州烏瓦德小學槍擊2周年 家屬告META、槍械廠與「決勝時刻」發行商
愛阿華州多地遭龍捲風襲擊 至少5死35傷

愛阿華州多地遭龍捲風襲擊 至少5死35傷
豐田砸5億擴建德州廠 日產暫停在美生產電動車

豐田砸5億擴建德州廠 日產暫停在美生產電動車

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51
總統拜登重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。歐新社

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

2024-05-25 15:44

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名