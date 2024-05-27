強烈風暴重創中西部至少15死 27日撲向東部

無人機飛過德州災區，只見民房被夷為平地，汽車被掀翻，可見暴風威力驚人。(美聯社)

強烈風暴與龍捲風26日肆虐大平原區，德州 、奧克拉荷馬和阿肯色已知15人死亡；此外，惡劣天候導致在印第安納州印第安納波利斯市(Indianapolis)舉行的「印第500」(Indy 500)大賽車 賽延後四小時開跑。

美聯社報導，強烈風暴26日侵襲中部，沿途肆虐德州、奧克拉荷州和阿肯色州，摧毀房舍和一處卡車停靠站，數十人躲進公廁等待狂風暴雨過境。

這場風暴重創達拉斯西北部到阿肯色西北部，危及中西部其他地區；氣象預報指出，東部27日面臨天災風險，警戒區域包括阿拉巴馬州多數區域到靠近紐約市的部分地區。

龍捲風威力強大，鋼梁都被吹折，汽車殘骸堆疊在一起。(美聯社) 龍捲風肆虐德州後，居民檢視嚴重損毀的汽車。(美聯社) 龍捲風除肆虐德州外，也侵襲奧克拉荷馬州，民宅的屋頂被暴風捲走。(美聯社)

鄰近奧克拉荷馬州的德州庫克 郡(Cooke)25日晚出現龍捲風，席捲靠近移動房屋園區的鄉村地帶，造成七人死亡。

風暴摧毀奧州兩棟房屋，造成兩人死亡，另有一處戶外婚宴的賓客受傷，該區數萬戶停電。

庫克郡警長薩賓頓(Ray Sappington)表示，龍捲風與風暴過境沿線災情慘重，死者包括2歲和5歲的幼童。

庫克郡涵蓋受創最嚴重的谷景地區(Valley View area)，當地有一戶家庭的三名成員死亡。

龍捲風肆虐德州，一處卡車休息區被強風吹得七零八落。(美聯社)

達拉斯 數十人躲公廁待援

住在達拉斯北部Farmers Branch的帕拉(Hugo Parra)表示，他與其他40到50人躲在一處卡車休息站公廁待援；風暴吹飛屋頂、擊垮牆壁、損壞鋼筋，車輛被疾風吹得七凌八亂。

帕拉說：「一名消防隊員發現並拯救我們，他說『你們非常幸運』，這場風災幾乎要把我們捲出該公廁。」

德州丹頓郡(Denton)傳出多人傷亡，傷者搭救護車或直升機送醫急救。

阿肯色州至少五人身亡，包括柏恩郡(Boone)一名26歲少女在倒塌房屋外被尋獲；緊急事務官員波倫(Daniel Bolen)表示，班頓郡(Benton)有一人死亡、馬利森郡(Marion)找到兩具屍體。

肯塔基州路易維爾市(Louisville)市長格林伯格(Craig Greenburg)表示，一名男子26日遭強風吹倒的樹壓死。

印第500大賽車 延後4小時開跑

另在印州，著名的「印第安納波利斯500哩」(簡稱印第500)賽車因雷雨延後四小時開幕。

受惡劣天氣影響，印第安納波利斯賽車場(IMS)官員一度疏散12萬5000名觀眾，雨勢停歇後又花了兩小時乾燥賽道才恢復賽程；參賽選手必須跑完200圈，且這場比賽訂有晚上8時15分的停賽宵禁。