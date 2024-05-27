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美眾院外委會主席率團訪台 賴清德籲兩岸共同承擔區域安全責任

記者顏伶如／綜合報導
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)

中華民國總統賴清德20日就職後，中共解放軍23日、24日連續兩天在台灣周邊舉行「聯合利劍－2024A」軍事演習，美國眾院外交事務委員會共和黨籍主席麥考爾(Michael McCaul)26日率領跨黨派國會訪問團抵達台北。路透報導，賴清德釋出善意表示願意與中國合作，27日則將接見麥考爾一行。

報導指出，賴清德在就職演說中指出，只有台灣人民可以決定自己的未來。北京多次批評賴清德走分裂主義，賴清德一再主張兩岸對話卻遭到拒絕；賴清德26日台南市民進黨會議上發表談話，呼籲中國與台灣一起「共同承擔區域安全的重大責任。

在中國大規模軍演後，中華民國總統賴清德仍呼籲台灣與中國能共同承擔區域安全的責任。...
在中國大規模軍演後，中華民國總統賴清德仍呼籲台灣與中國能共同承擔區域安全的責任。(歐新社)

賴清德盼與中合作互利

路透報導，賴清德在會中表示，期待通過交流、合作增加與中國的相互了解及和解，創造互利，推動朝向和平及共同繁榮的進程。他說：「國際社會將不會接受接受任何國家在台海興風作浪，影響區域穩定。」

賴清德上台之後，由麥考爾率領的美國第一批國會訪問團26日抵達台北，將展開為期四天的訪問。訪問團成員包括眾院外交委員會印太小組共和黨籍主席金映玉(Young Kim)、共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員威爾森(Joe Wilson)、共和黨肯塔基州聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)、民主黨加州聯邦眾議員潘內達(Jimmy Panetta、民主黨賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)。

總統府辦公室發表聲明稿指出，賴清德27日上午接見訪問團成員，對印太地區和平與穩定交換意見。

麥考爾稱美與台站一起

麥考爾則發表聲明說，台灣民主欣欣向榮，「美國將持續與我們堅實的夥伴站在一起，共同維持台灣海峽現狀」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，麥考爾抵達台北之前對記者說，此行展現對台灣的強力支持，具有嚇阻意味。

潘內達則對福斯新聞網(Fox News)表示，世界各地民主國家必須團結一致，共同捍衛共享價值與自由，跨黨派代表團此行訪問台灣正是夥伴關係的展現。他表示，將祝賀賴清德就職，繼續加強美國與台灣之間的聯繫，關注區域面臨的挑戰與機會。

台北國防部官員說，金門二膽島守備隊巡查人員25日發現一個品質粗陋的紙盒，裡面放著印有簡體字政治口號的紙張，可能是無人機從視距範圍外投擲，屬於典型認知操作伎倆。2022年，金門駐軍曾擊落連續騷擾數日的無人機。

賴清德 眾議員 共和黨

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