中日韓峰會／岸田會李強 日強調台海和平穩定

中日韓領導人會議26到27日在首爾舉行，中國國務院總理李強(右)26日與日本首相岸田文雄，兩人握手致意。 (美聯社)

台海情勢升高，中日韓領導人互動引關注；中國國務院總理李強 26日在首爾分別與日本 首相岸田文雄 、南韓總統尹錫悅舉行會談。李強向岸田提出希望日方重信守諾，妥善處理歷史、台灣等問題；岸田強調，台海和平穩定對日本乃至國際社會極為重要。

李強在中韓峰會上呼籲尊重彼此的核心利益和重大關切，尹錫悅稱韓方堅持「一個中國原則」立場沒有改變，雙方同意啟動外交與防務對話，並重啟自貿協定(FTA)談判。

暌違四年五個月再度舉行的中日韓領導人會議27日在首爾登場，李強26日抵達首爾後，先與日、韓領導人分別舉行會談；日韓也舉行兩國峰會。

據中方發布訊息，李強與岸田文雄會談時指出，希望日重信守諾，妥善處理歷史及台灣等問題，與中方一道相向而行，建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。李強並提及日本福島核汙染水排海問題攸關全人類健康，希望日切實履行自身責任義務。

綜合共同社等日媒報導，「岸李會」近一小時，岸田指出日中關係穩定不僅有益兩國，也有益區域及國際社會，並提議雙方擴大利用部長級「日中經濟高層對話」和「日中高級別人文交流磋商機制」合作。日中基於共同戰略利益的互惠關係必要，尋求具建設性且穩定的連結。

針對台灣議題，岸田提及日方正密切關注近期發展，「包括那裡(台海)的軍事情況」。報導稱，台灣問題也可能在27日的三方峰會提起。岸田也向李強要求，北京應立即取消針對福島核汙水排海的日本水產進口禁令，雙方同意加速磋商。