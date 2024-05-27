WSJ：美菲軍演 前進距台灣百哩海島 開抵台不用1小時

美菲陸戰隊本月6日在菲律賓呂宋島的北伊羅戈省Pasuquin市，準備搭乘軍用直升機，聯合登陸軍演。(美聯社)

美國及菲律賓的陸戰隊已前進到距台灣約100哩的伊特巴亞特島(Itbayat)，執行軍事演習，華爾街 日報(WSJ)26日刊出隨軍報導指出，兩國陸戰隊若是持續北進，要開抵台灣只消不到一個小時；雖只是演習，但陸戰隊是為爆發真正戰鬥預作準備，從鄰近中國地區與中國部隊戰鬥。

黑鷹直升機載著美菲陸戰隊員一波波抵達伊特巴亞特的空軍基地；一排戰士握住自動步槍及機槍由直升機上跳下；契努克直升機機槳捲起熱氣與沙土，另數十人由機上跳下。他們卸下燃料罐、多袋即拆即食餐點、醫療補給品箱子、小型無人機以及衛星通訊裝備，一切可供他們停留三天。

陸戰隊員若再北挺，要抵達台灣只消不到一個小時。目前只是演習，槍枝沒裝實彈，刺針(Javelin)肩射飛彈發射器也沒裝飛彈。但他們為實戰預做準備，微調戰略，由第一島鏈與中國作戰。

據報導參與菲律賓北部軍演的其中一支美軍部隊，是隸屬於陸戰隊第三師的「第3濱海作戰團」(3rd Marine Littoral Regiment)，這支2500人部隊的其中一項作戰目標，是要在中國入侵台灣的初期階段，擾亂中國的軍事行動，為美軍進一步馳援爭取時間。這支部隊兩年前才創建；美軍陸戰隊在伊拉克、阿富汗 戰鬥了數十年，目前全面改組，更適應美中大國衝突。

碰到真實衝突，這些陸戰隊員將帶著飛彈及雷達，盡可能突進到最遠處，以小組戰鬥隊型扇形分開於島嶼及海岸線，繼續挺進，如此中方的飛彈、偵測器及無人機找不到他們。

連隊指揮官勒漢(John Lehane)上校表示，敵軍必須花費大量資源，才能找到美軍，了解美軍的行動意圖；美軍讓敵軍難以琢磨，無法下決定。

但是實務上，要辦到並不容易。在嚴峻、偏遠地點作戰要克服很多困難。有些島嶼有大型跑道，但另些只能供小型直升機。偏遠海岸地區不見得都由夠寬的道路連接起來，雷達系統及飛彈連隊無法抵達；陸戰隊員要由小艇來操作，但不必然擁有船艇。

他們演習目標是實地踏查島嶼，紀錄燃料使用情況，讓戰鬥直升機在戰火情況的緊急著陸點，量測道路橋梁，確認軍車通行。他們實地探查的最北方為雅米島(Mavulis Island)，此地距離台灣只有140公里左右，坐船只要1小時，藉由實地踏查，他們發現這座島無法降落魚鷹旋翼機，也比衛星圖像顯示的更難以行軍。

戰時危險無處不在，補給更難送達。中國也有大批令人生畏的飛彈、各種尺寸及形態的無人機，此外中方還有優勢，就是由中國自認的自家後院作戰，附近就有中方海軍艦隊、軍事基地及龐大的偵蒐網絡。