中日韓峰會／李強會尹錫悅 雙方同意啟動外交安全對話機制

中國總理李強(左)26日在首爾與南韓總統尹錫悅會面，雙方同意舉行外交高級別戰略對話。(美聯社)

新華社報導，中國國務院 總理李強 26日在首爾與南韓 總統尹錫悅會面，雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制，及加快推進中韓自貿協定第2階段談判。

韓聯社報導，尹錫悅當面向李強呼籲，中方能在北韓擁核及俄羅斯與北韓軍事合作方面發揮作用。雙方並商定新設「外交安全對話機制」，且將於6月首次開會。尹錫悅與李強還商定，兩國重啟自貿協定第2階段談判。

李強26日抵達南韓，在27日舉行中日韓3國領導人峰會前，李強26日分別與尹錫悅及日本首相岸田文雄會面。

新華社26日報導，李強下午與尹錫悅會面時表示，中韓建交30多年來，兩國關係發展迅速，希望韓方與中方一道，把握兩國友好互信的大方向，「尊重彼此核心利益和重大關切」，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴，推動中韓關係向好發展、走穩走實。

李強指出，中韓「產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎紮實、潛力巨大」，雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，「抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化」，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

李強這次訪問南韓，是中國國務院總理自2015年以後時隔9年再次訪韓。尹錫悅和李強曾在2023年9月出席雅加達東協峰會時，舉行雙邊會談。

韓聯社報導指出，尹錫悅向李強表示，不可否認的是，韓中兩國在國際社會上共同面臨著挑戰課題。受俄烏戰爭、以哈衝突持續影響，全世界經濟的不確定性也在加劇。過去30多年來，韓中兩國共同克服了眾多難關，為彼此的發展做出了貢獻，希望在當前的全球多重危機下，兩國仍能繼續加強合作。

尹錫悅表示，希望兩國今後繼續深化交流與合作，相互尊重，追求共同利益。

新華社報導，李強表示，中方願與韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第2階段談判，深入推進中韓(長春)國際合作示範區建設，加強尖端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作，並「歡迎更多南韓企業來華投資興業」。

報導引述尹錫悅表示，「韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變」。韓方願與中方在相互尊重基礎上，保持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作，增進人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日合作。

報導表示，雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌(意為半官方)對話交流機制。加快推進中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機制作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。