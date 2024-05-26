我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

台學者：北京將用2招對付台灣 2027年攤牌

記者林宸誼／綜合報導
台灣廣角智庫25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，大陸將在2027年對台灣攤牌。(記者林宸誼／攝影)
台灣廣角智庫25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，大陸將在2027年對台灣攤牌。(記者林宸誼／攝影)

中共解放軍連兩天的「聯合利劍─2024Ａ」軍演24日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山當天表示，接下來大陸會採「圍點打援」與「孤立台灣」兩招對付台灣，並在2027年對台灣攤牌。

「廣角智庫論壇」24日在台北舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，趙春山說，中共軍演後對台第一招是對外、「圍點打援」。不會直接攻台，而是先對付外部的美國等「民主同盟」，以達到外交上孤立台灣，軍事演習不只針對台灣、而是要「打援」。

第二招是對台，大陸將採施琅的「因剿寓撫」策略，用軍事威懾，然後取得最後政治解決。其中以「剿」為主，然後再「撫」。此外也會在台灣內部進行分化。

趙春山說，至於2027年中共對台攤牌，不代表是打仗，而是2027年恰逢中共21大(中國共產黨第21次全國代表大會)，加上解放軍建軍100年。不管中共總書記習近平是否繼續做下去，在他第三任對台工作若交出一張白卷，支持一位務實的台獨工作者擔任台灣領導，那習近平如何對14億人交代。

因此趙春山認為，軍演雖然結束，但是否真的結束，可能還需要加個「問號」。「因為將來會變成常態化，然後慢慢的大家就習以為常，到哪一天有機會大陸就一步步往前走，得寸進尺」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則說，賴清德總統的就職演說讓人發覺D-day(1944年盟軍諾曼第登陸)接近的距離，好像要比原來預期要近。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)中國實力計畫主任林洋、研究員賀博然撰文分析軍演意涵，包括去年4月共軍即有名為「聯合利劍」的軍演，透露北京已建立新系列演習，意在懲罰台灣和美國。

中共 賴清德 共軍

上一則

長照需求日增 缺工情況卻遲遲難解 主因待遇太差

下一則

解放軍圍台軍演 台國安人士分析北京4大目的

延伸閱讀

針對解放軍圍台軍演 美國務院強烈呼籲北京自制

針對解放軍圍台軍演 美國務院強烈呼籲北京自制
學者趙春山：中國「這2招」對付台灣 2027年會攤牌

學者趙春山：中國「這2招」對付台灣 2027年會攤牌
美學者：北京恐常態化大型軍演 海警扮重要封鎖角色

美學者：北京恐常態化大型軍演 海警扮重要封鎖角色
中國軍演兩天 82架次解放軍機 闖台海中線

中國軍演兩天 82架次解放軍機 闖台海中線

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默