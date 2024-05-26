我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

解放軍圍台軍演 台國安人士分析北京4大目的

記者周佑政／台北報導
解放軍艦艇對台艦偵察取證。(取自解放軍東部戰區微信公眾號)
解放軍艦艇對台艦偵察取證。(取自解放軍東部戰區微信公眾號)

中華民國總統賴清德就職後，中共解放軍23日對台發動為期兩天軍演。台國安人士指出，台方早已掌握此劇本，中共此次有四大演練目的，第一，以軍機、軍艦騷擾，壓迫鄰接界線；第二，控制戰場，如海空、電子權的爭奪；第三，針對台灣周邊海空以及外國目標的模擬攻擊，其中包括漁船、貨船、商船的攔檢執法；第四，最重要的是要取得島鏈以西的軍事主導權。

台國安人士說，北京當局是以賴清德就職演說內容借題發揮；此次軍演相較以往，這是解放軍首次將取得島鏈以西控制權作為演習目標，也是中共首次結合海警船演練執法動作，展現典型「法律戰」企圖，形同將島鏈以西當成中國的內水。

國安人士說，台方安全單位早已掌握中國在520前後會有相關動作，其中「軍事演習」就是可能會發生的劇本之一。當時已研判「軍事演習」將是最糟糕的劇本，其一是引發台灣社會對中國政府更多負面觀感；其二將錯失與台灣新政府對話良機；其三更坐實中國扮演台海及區域和平穩定中最不確定因素，對中國有損無益。

賴清德在就職演說主張，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國安人士說，賴清德的「互不隸屬」論述，並未脫離原先路線，他反而在就職演說向中方釋出具體善意，中國發動軍演只為「對內交代」進行大內宣，主要目的是不讓中國內部對賴清德演說內容與國際社會正面評價多做討論與傳播。

國安人士說，不只針對台灣，日本首相岸田文雄上任之初，中國海警船也曾不斷進入釣魚台海域；菲律賓總統小馬可仕上任時，中國也在黃岩島進行各種軍事壓迫。以此模式可看出，中國面對任何國際新秩序、新結構成形時，便會想藉由「極限行為」改變國際社會態度對這件事的認知與詮釋，並強烈表達自己的存在。

國安人士說，回顧中國領導人習近平訪法時，與法國總統馬克宏會面曾承諾，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，願與法方一同以巴黎奧運會為契機，倡議全球停火止戰，以試圖轉變其在國際上的「戰狼」印象。如今發動軍演，承諾付之一炬，更賭上國際形象，換來國際社會對北京當局共同的不信任，甚至更多孤立，得不償失。

賴清德 中共 中華民國

上一則

台學者：北京將用2招對付台灣 2027年攤牌

下一則

解放軍圍台軍演結束後喊「打獨」6字訣 台總統府斥挑釁國際秩序

延伸閱讀

台國會職權修法 美學者：恐危及國艦國造並獵巫官員

台國會職權修法 美學者：恐危及國艦國造並獵巫官員
中國駐日大使拋「火坑」說 再指日本負有歷史罪責

中國駐日大使拋「火坑」說 再指日本負有歷史罪責
多位台灣藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視

多位台灣藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視
離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默