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解放軍圍台軍演結束後喊「打獨」6字訣 台總統府斥挑釁國際秩序

記者陳宥菘、陳湘瑾／綜合報導
解放軍進行「聯合利劍─2024A」，出動火箭砲車。(取自解放軍東部戰微信公眾號)
解放軍進行「聯合利劍─2024A」，出動火箭砲車。(取自解放軍東部戰微信公眾號)

中共解放軍東部戰區「聯合利劍─2024A」對台演習24日結束後，東部戰區當天首度發布訊息，公布「打『獨』六字訣」：進、圍、鎖、擊、毀、斷，並寫下七言絕句「利劍出鞘」，持續對台文攻，延續威懾力量。當天中華民國總統府發言人郭雅慧表示，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁，也引發國際社會的嚴重關切及譴責。

中共解放軍東部戰區日前組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊軍演，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

軍演結束後，東部戰區當天午後發布軍演相關訊息，透過影片介紹了「打『獨』六字訣」，並配上前二日演習現場畫面與模擬動畫。影片最後，還以飛彈落下台灣的模擬圖為背景，壓上紅字的七言絕句「利劍出鞘」：「無賴缺德獨害台，勾連外患做棋牌，一國兩岸千年是，塑勢明規向未來」，總結軍演。

央視資深記者「日月譚天」刊文表示，這場軍演就是正告賴清德：「膽敢謀『獨』挑釁，利劍馬上出鞘」，他並稱，「台獨若還不懸崖勒馬，等待其的就是雷霆萬鈞」。

針對中共軍演，台灣國防部昨指出，23日上午6時至24日上午6時，總計偵獲62架次共機出海活動，其中47架次逾越中線，進入西南、東南及東部空域，最近離基隆僅39浬，配合27艘共艦及海警船，持續在台海周邊活動，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

台灣國防部長顧立雄24日赴國防部應變中心聽取台海周邊共軍動態報告，肯定各級在應對共軍演習過程中，先期掌握預警情資、應變得宜，並在參謀總長梅家樹建議下，解除各級應變中心開設、回復戰情中心常態運作。

顧立雄表示，隨著敵情威脅的發展，配合灰色地帶襲擾，以實現其將台海內海化企圖的行動可能增加，國軍必須不斷累積應處經驗，以創新思維成長戰力；並與國安團隊密切合作、先制認知戰場，守護國家安全。

國防部 共軍 中共

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