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中國環台軍演後 拜登：願使用武力保護盟友

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統25日參加西點軍校畢業典禮，圖為他步入典禮會場時，全體學生起立致敬。(路透)
拜登總統25日參加西點軍校畢業典禮，圖為他步入典禮會場時，全體學生起立致敬。(路透)

拜登總統25日應邀在西點軍校(U.S. Military Academy)畢業典禮發表演說，他一再引用西點軍校2024年畢業班的座右銘「前所未有」(Like None Before)，向畢業生表示，他們被要求維護國家理想，應對「前所未有」的全球威脅；「史上不曾有過這種時期：我們要求我們的軍隊同時在全球許多不同地方做這麼多不同的事」。

重申堅定維護台海和平

拜登的演講適逢中國連續兩天的環台軍演結束之際，除美國國務院兩度表達關切外，拜登25日也重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。拜登接著說，若任何人將美軍當成目標，「我們將伸張正義」。

拜登總統25日在西點軍校畢業典禮發表演說時重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂...
拜登總統25日在西點軍校畢業典禮發表演說時重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。(路透)

美國是否會出兵馳援台灣，是拜登出任總統以來外界最關注的外交議題之一。他2022年在接受媒體專訪中表示，若中國武力犯台，美國部隊將出手協助捍衛台灣。25日則是拜登2021年1月上任以來，至少第四次公開作出類似表態。

西點畢典演說 要學生應對前所未有挑戰

 

西點軍校每屆畢業生都有屬於他們那一年的座右銘(Motto)。拜登表示，「前所未有」這句座右銘，很適合用來說明他們這一屆的新任陸軍少尉即將面臨的各種挑戰：從支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，到為加薩提供人道主義援助，再到保衛以色列免受伊朗襲擊。

美軍不會開赴俄烏戰場

拜登在演說時重申，他不會讓美國軍人出現在烏克蘭戰場，但美軍努力加強裝備和訓練烏克蘭軍隊，阻止了俄羅斯總統普亭的「無恥願景」。拜登也讚揚美軍協助以色列擊退4月以來自伊朗的大規模無人機和彈道飛彈襲擊，並努力緩和衝突。

在畢業生宣誓效忠前，拜登提醒他們，他們宣誓效忠的對象不是個人或政黨，而是憲法。當其他致詞者提到全國各地出現的黨派仇恨和政治分歧時，拜登強調：「堅持你們在西點軍校學到的價值觀。」

勉畢業生做理想捍衛者

拜登說：「想法需要受到捍衛才能實現，而你們就是理想的捍衛者。值此前所未有的時刻，你們必須確保我們的自由。」

拜登並指出，去年軍中性侵犯和性騷擾發生率十年來首次下降。他表示，儘管那些事件已成過去，但未來仍須做出更多努力。

25日西點軍校陽光普照，拜登(右)站立一個多小時，逐一向每位畢業生回禮並握手。(...
25日西點軍校陽光普照，拜登(右)站立一個多小時，逐一向每位畢業生回禮並握手。(美聯社)
西點軍校25日舉行畢業典禮，典禮後，學生們興奮地將帽子扔向空中，慶祝這一天的到來...
西點軍校25日舉行畢業典禮，典禮後，學生們興奮地將帽子扔向空中，慶祝這一天的到來。(歐新社)

站一個多小時 逐一向畢業生回禮握手

25日這天西點軍校陽光普照，拜登站立一個多小時，逐一向每位畢業生回禮並握手。拜登還按照慣例，赦免學員在校期間犯下的輕微罪行；他為此笑道，「校長可以澄清一下輕微罪行的含義為何。」

拜登 西點軍校 烏克蘭

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